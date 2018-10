Úgy üti ki a riválisokat az amerikai bunyós, mintha nem lenne holnap

Terence Crawford megvédte váltósúlyú világbajnoki övét a Bokszvilágszervezetnél (WBO). A 31 éves ökölvívó a szintén amerikai José Benavidez Jr.-ral mérkőzött meg a nebraskai Omahában, a találkozó első fele még kiegyenlített volt, aztán Crawford fokozatosan kezdte felőrölni ellenfelét, majd a 12. menetben kiütötte Benavidezt.

Crawford mérlege káprázatos: 34 profi mérkőzése mindegyikét megnyerte, 25-öt kiütéssel.

Benavideznek ez volt az első veresége, az ő mérlege így 27-1.

The shot that signaled the beginning of the end. #CrawfordBenavidez pic.twitter.com/9VXdvQj3ZW

A találkozó hangulatának megágyazott, hogy a mérlegelésen volt egy kis kakaskodás. Benavidez meglökte Crawfordot, aki cserébe meglendítette a jobbos, ami aztán nem talált – a felvételek alapján nehéz eldönteni, hogy csak ijesztgetett, vagy ellenfelének ilyen jó reflexei vannak, hogy kihajolt az ütés elől. Benavidez aztán megígérte, hogy szórakoztató mérkőzésen nyerni fog – ez végül Crawfordnak sikerült, a pontos találatok tekintetében 186-92-vel állt a meccsen.

As if Crawford threw a bomb at Benavidez at the weigh in 😳😳😳 #CrawfordBenavidez pic.twitter.com/pX8dMJ3IFw

— Arun (@AGInjuryRehab) 2018. október 13.