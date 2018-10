Hosszú Katinka csütörtökön két aranyat szerzett, de Baji Balázs lopta el a show-t

Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka, aki csütörtökön a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött.

Rögtön az első fináléban egy fantasztikus teljesítményt láthatott a közönség: a 16 éves kínai Vang Csiencse-ha 400 méter gyorson 3:53.97 perces világcsúccsal diadalmaskodott.

Az ázsiai versenyező – aki már a múlt hétvégén Eindhovenben is közel járt a rekordhoz – a spanyol Mireia Belmonte Garica 2013-as 3:54.52 perces idejét adta át a múltnak, és ezzel a 10 ezer dolláros bónuszt is bezsebelte.

Ugyanebben a számban a férfiaknál három magyar is érdekelt volt, Holló Balázs, Verrasztó Dávid és Bernek Péter a 6., 7., 8 helyen csapott célba.

Ezt követte a női 100 méter vegyes döntője. Hosszú Katinka az előfutamban könnyedén utasította maga mögé a mezőnyt, a fináléban viszont már jóval nagyobbat kellett harcolnia. Az utolsó 25 méteren, gyorson lehajrázta a svéd Sarah Sjöströmöt és 57.64 másodperces idővel elsőként csapott célba, ezzel megszerezte pályafutása 400. egyéni világkupaérmét.

A férfiaknál ebben a szám Dudás Dániel a 7., Földházi Dávid a 8. lett, a győztes orosz Vlagyimir Morozov pedig mindössze hat századdal maradt el a világcsúcstól.

Férfi 200 méter háton két magyar, Telegdy Ádám és Bernek Péter ugrott a medencébe, előbbi két tizeddel csúszott le a dobogóról, utóbbi pedig a hetedik lett.

A legtöbb magyarért, szám szerint négy versenyzőért női 200 méter pillangón szoríthatott a közönség: Hosszú Katinka végül nem honfitársaival, hanem a kínai Vang Jü-fejjel és az amerikai Kelsi Dahliával vívott óriási csatát, s csakúgy mint 100 méter vegyesen, itt is az utolsó métereken került riválisai elé, mindössze tizenöt századnyi különbséggel, 2:03.14 perces idővel. Jakabos Zsuzsanna ötödik, Szilágyi Liliána hatodik, Kapás Boglárka pedig hetedik lett.

Mintha nem is egy világkupa lenne, ezek itt örömúszások. Ez a hetedik vk-sorozatom, de itthon teljesen más úszni. A száz vegyest ugyanakkor nagyon elrontottam. Alapvetően nem vagyok egy sprinter alkat, Sarah-nak pedig pont ez az erőssége, ki is használta és gyorsabban is kezdett, mint én. Arra azért büszke vagyok, hogy a hajrával sikerült korrigálnom és nyernem. Kicsit görcsösre sikerült, mert itthon mindig nyerni szeretnék, és úgy voltam vele, hogy a négyszázadik érmem azért ne legyen ezüst…