Mit írjak Rodgersről? Hogy átdobja az egész pályát és a végén mindig szerencséje van?

80 yard fölött már nehezen számol az ember. Aaron Rodgers vagy nagyon tud, vagy mindig szerencséje van, vagy mindkettő.

A Green Bay Packers irányítója, Aaron Rodgers az NFL első fordulójában 20-3-ról, fél lábbal fordította meg a meccset az addig remekül játszó Chicago Bears ellen. Nemcsak azért fél lábbal, mert Rodgers az egyik legjobb irányító a ligában és neki így is megy, hanem azért, mert szó szerint fél lábbal volt kénytelen játszani, miután a mérkőzés korábbi szakaszában véletlen ráestek a megműtött lábára.

Rodgerst az eset után kisautóval vitték le a pályáról, és aki látott már NFL-meccset, az tudja, hogy ilyenkor nagyon ritkán szokott előfordulni, hogy az illető visszajön és megnyeri a meccset a csapatának.

Pedig hétfőn hajnalban pontosan ez történt.

Le a sarokba

Rodgers a fájdalmas visszatérés után nem sokkal megdobta azt a passzát, amit álmából felkeltve is stabilan tud. A Green Bay irányítója nagy mestere a hosszú, sarokba ledobott labdáknak, most is egy ilyennel hozta vissza a csapatát a meccsbe, a sorsfordító drive 2:26-tól látható:

Rodgers passzát Randall Cobb húzta le a levegőből, ezzel pedig már két labdabirtokláson belül volt a Chicago. A Green Baynek a végén még az is belefért, hogy a Bears összehozott egy field goalt, így is egy ponttal meg tudták verni a vendégeket, a végeredmény 24-23 lett.

A mákhoz nagyon sok meló kell

Rodgers már nem először csinál olyat, hogy kiélezett helyzetben hatalmasra nyújtott játékot hív. Nagyon megy neki a dolog és ami fontosabb: meccseket is nyernek vele. Könnyen el lehetne intézni az egészet azzal, hogy a Green Baynek végig csak mákja van, de a rendszeresen sikerrel végrehajtott Hail Mary-k másról árulkodnak. Itt van például egy két évvel ezelőtti utolsó másodperces fordítás a Detroit ellen:

Milyen Mary? A Hail Mary egy olyan dobásfajta, amit általában akkor hív az irányító, amikor nagyon kevés idő áll a csapat rendelkezésére a pontszerzéshez. Korábban shot playnek is hívták. A támadó csapatrész ekkor gyakorlatilag mindent feltesz egy lapra, kettészakad a pálya, az elkapók és az elkapásra alkalmas játékosok az ellenfél end zone-jánál tömörülnek, a többiek pedig megpróbálják megvédeni az irányítót, aki felíveli a labdát. A kifejezést először 1975-ben használta a Dallas Cowboys irányítója, Roger Staubach, aki egy hatalmas íveléssel megnyert rájátszás-meccs után azt nyilatkozta, hogy a dobás előtt becsukta a szemét és elmondott egy Hail Mary-t, vagyis üdvözlégy Máriát. A szófordulat egyébként egy idézet az 1974-es Keresztapa II-ből, amiben Fredo karaktere sokszor használta ezt a kifejezést.

A Hail Mary sikeressége tehát sok mindenen múlik, de azért ne legyenek illúzióink: akármilyen jó a kezük ezeknek a játékosoknak, 80 yard fölött már nehezebben számol az ember, ha ívről, leérkezésről, csapódásról van szó. A szerencse tehát alaptényező a nagy passzoknál, de ahhoz, hogy szerencséje legyen az embernek, piszok sokat kell dolgozni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a támadó falembereknek meg kell védeniük az irányítót, hogy egyáltalán létrejöhessen a passz.

Ebben a játékhelyzetben a zseb sokszor összeomlik, ami azt jelenti, hogy az irányítónak ki kell mozognia a pálya valamelyik széle felé, hogy aztán tisztán dobhassa fel a labdát. Ami ezután történik, az sokszor már csak a vakszerencsén és az elkapók súlypontemelkedésén múlik.

Akárhogy is, a Green Baynek és Aaron Rodgersnek elég jól mennek ezek az utolsó nagy játékhívások, nem hiába hívják a Packers tizenkettesét Comeback Kingnek.

Mennyit ér ez a Green Baynek?

Kis túlzással: mindent. A Packers nemrég olyan üzletet kötött az irányítóval, ami alapján övé lett az NFL történetének legbrutálisabb szerződése. Persze nem érdemtelenül: Rodgers remekül kezeli a kiélezett helyzeteket, nem inog meg a meccsek végén sem, bírja a terhet, egy ilyen vezér pedig elképesztő pénzt ér a tulajdonosnak.

Hogy pontosan mennyit? Négy év alatt összesen 134 millió dollárt, amiből 103 millió garantált, de extrém esetben akár 180 millióra is rúghat az fizetése attól függően, hogy sikerül-e Super Bowlt nyerni.

Bár Rodgers már nem fiatal, (decemberben lesz 35 éves) de még így is bőven benne van a potenciál, hogy egy vagy kár több gyűrűt szerezzen a következő években.

Arról már nem is beszélve, hogy vannak nála idősebb irányítók a mezőnyben, Tom Brady például 41 éves, de Drew Brees is már csak egy évre van a 40-től.