Mick Schumacher szép lassan apja örökébe lép

Michael Schumacher 19 esztendős fia, Mick szerezte meg pole pozíció a Forma-3-as Európa-bajnokság 11. futamán. A nürburgringi verseny vasárnap délelőtti futamát aztán meg is nyerte a német pilóta. Robert Shvartzman lett a második, Daniel Ticktum a harmadik.

A kis Schumi Spában, Silverstone-ban és Misanóban is nyert idén, és a nürburgringi hétvége szombati első futamát is behúzta, így a bajnoki pontverseny Ticktum mögött 16 ponttal lemaradva a második volt a 15:50-kor rajtoló harmadik futam előtt. Mivel is behúzta, így triplázott. Ez utoljára a már F1-pilóta Lance Strollnak sikerült a 2016-ban, az utolsó, hockenheimringi futamon.

Ha ilyen szépen lépeget előre Mick, szinte biztos, hogy hamarosan ő is továbblép és újabb Scumacherrel találkozhatunk a Forma-1-ben. Már csak azért is, mert az üzleti érdek, a várható hatalmas szponzorpénz is ezt kívánná.

A Forma-3-as Európa-bajnokságon még két verseny van hátra. Szeptember 22-23-án Spielbergben, míg október 13-14-én Hockenheimben kőröznek a pilóták.