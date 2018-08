Baji a nyolcadik, célfotó döntött 110 gáton

A világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes Baji Balázs 13.41-gyel a második lett a saját elődöntős futamában, összességében pedig a hatodik legjobb idővel jutott be a berlini atlétikai Európa-bajnokság 110 méteres gátfutásának pénteki döntőjébe.

Az esti fináléban a 7-es pályán futott. A rajtot most jobban kapta el Baji, mint az elődöntőben, sokáig a mezőnnyel tartott, ám a táv második felén fokozatosan kezdett leszakadni, a nyolcadik lett végül.

Az élen célfotó döntött: Pascal Martinot-Lagard és Szergej Subekov is 13.17-nél ért a célba, végül a célfotó a francia javára döntött – két ezred volt csak a különbség. A spanyol Orlando Ortega lett a harmadik.

What a thrilling race! And what an upset!

France's Pascal Martinot Lagarde defeats former two-time champion Sergey Shubenkov in the 110m hurdles…by 0.002!

🇫🇷 Martinot-Lagarde 13.17 (0.163)

◻️ Shubenkov 13.17 (0.165)

🇪🇸 Ortega 13.34#EC2018 pic.twitter.com/LrnyAGQ5tr

