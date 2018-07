Törött térdkaláccsal tekert 60 kilométert a Touron a bringás

Két nappal ezelőtt a 16. szakasznál járt a Tour de France, melyen volt egy nagy esése Philippe Gilbertnek, amely miatt be kellett fejeznie a francia körversenyt. A 36 éves belga bringás a Twitteren, egy kép mellé írt szövegben ismerte el, hogy a bukás következtében eltört a bal térdkalácsa, ő azonban folytatta a tekerést és így teljesített további 60 kilométert, utólag bizonyosodott csak be, hogy lehetetlen, hogy folytassa a Tourt.

When you have a broken knee cap and decide to keep going for another 60km 🤕 pic.twitter.com/cGoidtQH3w

— PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 2018. július 25.