Félbeszakadt Piros Zsombor meccse

Sötétedés miatt félbeszakadt Piros Zsombor első fordulós mérkőzése a budapesti 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.

A szabadkártyás magyar – aki 453. a világranglistán – a centerpálya utolsó mérkőzésén az orosz Mihail Juzsnijjal (100.) találkozott, aki 17 évvel idősebb nála. Az első ATP-főtábláján szereplő, 18 esztendős Piros ellenfele sikerekben gazdag pályafutás végén jár, kétszer is elődöntős volt a US Openen, mind a négy Grand Slam-versenyen eljutott a 16-ig, tíz tornát nyert egyesben, és nyolcadik is volt az ATP-rangsorban.

Az orosz játékos hamar elnyerte Piros adogatását, aztán rutinosan végigvitte az előnyt, és 36 perc elteltével övé lett a szett (6:3). Folytatásban Juzsnij már 5:1-re elhúzott, ám az Australian Open tavalyi junior bajnoka erőre kapott, és 5:3-ra szépített.

Ekkor a mérkőzésvezető közölte, hogy a fényviszonyok már nem alkalmasak a játékra, így a találkozó szerdán fejeződik be.