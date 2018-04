Sporttársa életéről forgat filmet Dr. Kiss Gergely

Az 1909. július 31-én született Halassy Olivér nyolcéves korában megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, ám elvétette a lépcsőt, bal lába megsérült és térdtől lefelé amputálni kellett. A kis srác kedvenc sportja a futball volt, de álma, hogy egyszer ő is nagy labdarúgó lesz, szertefoszlani látszott. Azonban mégsem adta fel.

Úszni, majd vízilabdázni kezdett és mozgáskorlátozottként az épek közt is bajnok tudott lenni. Már 17 évesen magyar bajnoki aranyat akasztottak a nyakába 1500 méteres gyorsúszásban. Tehetségét látva két évvel később Komjádi Béla szövetségi kapitány beválogatta az olimpiára készülő vízilabdacsapat keretébe; Amsterdamból ezüstéremmel tért haza. Párhuzamosan érte el a nemzetközi sikereket a két sportágban, 1931-, 1934-, 1938-ban Eb-t nyert úszásban Párizsban, majd olimpiai aranyat 1932-ben és 1936-ban vízilabdában.

No, róla, a kor egyik legnagyobb sportolójáról készül film „A csodafedezet” címmel. És hogy mi köze a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóról készülő filmhez a háromszoros vízilabdázónak, Dr. Kiss Gergelynek?

Czinke Gyula rendező keresett meg, hogy legyek szakértője a filmnek, de aztán szép lassan én lettem a film producere és gyártásvezetője is. Ha Halassy Olivér amerikai lett volna, biztos, hogy már több hollywoodi film is készült volna a történetéből. Nagyon élveztem ezt a feladatot, remélem, hogy a sportszerető nézőknek is tetszik majd a film. Persze ettől még nem lettem profi filmes, igaz, korábban a kamera másik oldalán már sokszor álltam, reklámfilmekben, vagy éppen a Szabadság, Szerelem című játékfilmben. Ez a film nemcsak a vízilabdás közegnek szól, hanem minden sportszeretőnek. Tisztelet a „nagy öregek előtt” és példa a fiatalok számára, hiszen Halassy élete a bizonyíték, hogy nem a szavak és a külsőségek, hanem a kitartó munkával elért minőség számít