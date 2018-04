Babos Tímea nyolcaddöntős Mexikóban

A negyedik helyen kiemelt Babos Tímea bejutott a 250 ezer dollár (63,4 millió forint) összdíjazású keménypályás mexikói női tenisztorna nyolcaddöntőjébe, miután kedden, az első fordulóban két szettben legyőzte a cseh Marie Buzkovát. A világranglista 44. helyén álló magyar játékos következő ellenfele a brit Naomi Broady (136.) lesz.

„Nem volt egyszerű ez a mérkőzés: a késői kezdés és az esőszünetek miatt is. Az ellenfél pedig ismeretlen volt számomra. De nem az első körben kell a legjobban játszani. Itt a továbbjutás és a két a két szettes győzelem a legfontosabb. Vannak pozitív oldalai a játékomnak és nyilván olyan részei is, amelyeken változtathatok és javíthatok. De ez a jó a teniszben, hogy mindig lehet javítani” – nyilatkozta honlapjának a magyar játékos, aki azt is kiemelte, hogy szeret Monterreyben játszani, most is sokan szurkoltak neki.

Eredmény – egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért) Babos Tímea (4.)-Marie Buzkova (cseh) 6:3, 6:4

Fotó: MTI/EPA/Miguel Sierra