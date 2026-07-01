Ezért húzza be a kutya a nyakát, ha a fejét simogatod

A kutyák nyelvén a közvetlen szemkontaktus vagy föléjük hajlás fenyegetésnek számít. A fejsimogatás közben pedig mind a kettő érvényesül, általában egyszerre. Így amikor az emberek ilyen viselkedést tanúsítanak, az az ebeket kényelmetlenül érinti, vagy kifejezetten szorongóvá teszi. Ráadásul egy közvetlenül az arcukhoz érő kéz a személyes területük megsértését is jelenti. Nem csoda hát, hogy elhúzzák a fejüket, írja korábbi cikkében a welovedogz.hu.

Vannak olyan helyzetek azonban, amikor minden igyekezet ellenére sem lehet elkerülni egy ilyen szituációt, de a gazdának is problémás lehet sok mindennapi kérdésben, ha kutyája nagyon érzékeny arra, ha a fejéhez érnek. Ilyen lehet például a nyakörv felhelyezése, a fogmosás, a szemcseppentés, a szemek tisztítása, a fürdetés, és még sorolhatnánk.A legjobb megoldás ilyenkor, ha ellenkondicionálással és a deszenzitizálással megtanítod neki, hogyan viselje el, ha a fejéhez érnek.

A deszenzitizálás során a kutyákat hozzászoktatjuk egy bizonyos ingerhez, kezdetben alacsony szinten. Később fokozatosan növeljük az intenzitást. Az ellenkondicionálás során pedig párosítunk valamit, amit a kutya nem kedvel, valami számára kellemes dologgal. Ezeket együtt használva megváltozhat kutyád reakciója a nemszeretem dolgokra.

A folyamat során, ha ételmotivált a kutyád, akkor használd a legfinomabb jutalomfalatot, a mindenkori kedvencét. Ha a játékra, dicséretre reagál a leginkább, akkor ezekből vesd be a nagyágyúkat. Kezdd a fej simogatásának olyan szintjéről, amelyet még elvisel. Minden érintést kövessen egy csemege. A simogatásnak kell előre jeleznie a csemegét, nem pedig fordítva. Csak akkor növeld az intenzitást, ha négylábúd boldogan várja a csemegét minden simogatás után, olvasható a cikkben.