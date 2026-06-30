Ezért lesz keserű a kertben termő uborka

Az uborkát termesztők gyakori visszatérő kérdése, hogy miért nem terem, miért csak ennyit terem az uborka, és, ha terem, miért keserű.

Az Agrofórum cikke szerint a keseredésre való hajlam fajtatulajdonság is. Az uborkafajták leírásai tartalmazzák azok keseredéssel kapcsolatos tulajdonságait. Míg a régi berakó uborkafajták többsége keseredésre hajlamos, addig az új nővirágú vagy megtermékenyülés nélkül is termő partenokarp fajták már keseredésmentesek.

Tehát a keseredés elleni védelem a helyes fajtaválasztással kezdődik. Ezt az előnyös tulajdonságukat természetesen már a fajták ismertetésében is feltüntetik, hiszen ez egy minőséget, értéket növelő tulajdonság. Bár ezek a fajták drágábbak, a minőség érdekében nem szabad sajnálni magjai magasabb árát.

A hagyományos, régi és a vegyes virágzatú fajtáknál a keseredési hajlamot fokozzák az uborka termesztése során jelentkező kedvezőtlen környezeti stresszhatások. Ezek közé tartozik a nem a növény igényéhez igazított öntözés, a napi hőmérséklet erős ingadozása és az erős UV sugárzás is.