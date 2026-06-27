Így nevelhetsz új szamócatövet, hogy jövőre is ontsa a gyümölcsöt

A szamóca az egyik leghálásabb kerti növényünk, hiszen nemcsak ízletes gyümölcsöt terem, hanem saját magát is képes megfiatalítani. A szüret lecsengése után a növények hosszú, ostorszerű hajtásokat, úgynevezett indákat kezdenek növeszteni. Bár sokan gyomként tekintenek ezekre és azonnal levágják őket, ezek az indák jelentik a legegyszerűbb és legolcsóbb utat ahhoz, hogy jövőre megduplázzuk a szamócaállományunkat, írja a Nébih által gondozott Kertművelő.

A lap cikke szerint a szamócatövek élettartama véges: általában 3-4 év után a hozamuk drasztikusan csökkenni kezd, a szemek egyre apróbbak lesznek, a növény pedig kimerül. A fenntartható szamócatermesztés titka a tövek folyamatos megújítása.

Mindig a legegészségesebb, legbővebben termő anyatövekről szaporítsunk. Az indán megjelenő sarjak közül az anyatőhöz legközelebb eső első kis növény a legerősebb és legéletképesebb. Bár a sarjak a puszta földön is meggyökeresednek, de segíthetjük a folyamatot, ha egy meghajlított dróttal rögzítsük a kis növényt a földhöz, hogy a gyökeresedés megindulhasson.

Miután alaposan meggyökeresedtek és elkezdtek lombleveleket is hajtani – ez időben 4-6 hetet jelent, óvatosan emeljük ki a palántákat a talajból, helyezzük őket kis cserepekbe, majd vágjuk le őket az anyanövényről.

A júliusban és augusztus elején meggyökereztetett töveket augusztus közepén vagy végén érdemes végleges helyükre ültetni. Ez azért kritikus, mert a szamóca a jövő évi virágrügyei az ősz folyamán képződnek. Ha túl későn ültetünk, a növénynek nem lesz ideje megerősödni a tél beállta előtt, és a jövő évi termés elmaradhat.

Hozzáteszik, ha nem szeretnénk új töveket nevelni, akkor viszont az összes indát haladéktalanul távolítsuk el, mert azok feleslegesen szívják el az energiát és tápanyagot a jövő évi rügyképződéstől.