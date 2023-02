Pakolászott a nő a nappaliban, amikor becsapódott egy szikladarab a házba

Biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy óriási szikladarab átszakította egy családi ház falait Honoluluban, ezzel közvetlen életveszélybe sodorva a nappaliban tartózkodó nőt.

Az ABC7 beszámolója szerint a sokkoló eset múlt hétvégén történt a Hawaii-szigetek fővárosában. A körülbelül másfél méter átmérőjű szikla a hálószobában állt meg.

A baleset idején négyen tartózkodtak az ingatlanban, szerencsére senki nem sérült meg.

Caroline Sasaki, a felvételen látható nő a lapnak arról beszélt, a család ebben a hónapban költözött be új otthonában.

– nyilatkozott.

Az egyelőre nem derült ki, hogy a szikla honnan és hogyan csapódott a házba.

A hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.

A massive boulder smashed through a home in Palolo Valley almost hitting the owner inside. @KHONnews #news#breakingnews#hawaii#khon2news pic.twitter.com/KGoVLXeaDJ

— Max Rodriguez (@maxrrrod) January 30, 2023