Kinézett az ablakon, egy fekete medve volt a medencében

Fekete medve mártózott meg egy kaliforniai család medencéjében a nagy hőségben a napokban, írja a Fox News.

Mike Emanuel, az ingatlan tulajdonosa arról beszélt, kinézett az ablakon és elsőre azt hitte, egy ember van a vízben.

– emlékezett vissza.

Az eset még szombaton történt, amikor a régióban 42 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet. Az esetről videót is készített.

VIDEO: Bear swims in a pool in Simi Valley. Homeowner says when he called the authorities to tell them what was in the backyard they asked him if he’d been drinking. Same bear has been spotted in neighborhood all weekend. High was 108 today @FOXLA pic.twitter.com/r1Ei0E3Tug

— Travis Rice (@traviscrice) September 5, 2022