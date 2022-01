Még jobb ROWENTA robot (x)

X-Plorer Serie 95 porszívók = tökéletesen tiszta lakás, minden nehézség nélkül.

A robotporszívók automatizáltságának és a hagyományos porszívók kivételesen nagy szívóteljesítményének ötvözése. Ez az élvonalbeli kombináció eredményezte a Rowenta technikailag legfejlettebb robotporszívóját, amivel az új X-Plorer Series 95 ismét egy lépéssel előrébb került, és csak egy igazán kis pillanatra áll meg, amikor fel kell töltődnie…

A Rowenta X-Plorer Series 95 robotporszívók teljesítményüknek köszönhetően a márka portfóliójának abszolút csúcsát képviselik. A különösen erős és csendes, akár 12 000 Pa szívóteljesítményű, kefe nélküli BLDC motornak köszönhetően a hétköznapi takarítás könnyedén professzionális szolgáltatássá válik. Értékeli majd a fejlett technológiának köszönhető, kivételesen precíz navigációt, melyben a kamera és a lézer egymást támogatva működik, valamint a folytonos térképezést és az egyéni felmosási beállításokat, beleértve a no-go zónákat is. A porszívóhoz Android és iOS rendszerre egyaránt kialakított, ingyenes alkalmazás tartozik, melyben könnyedén beállíthatja a takarítást, testre szabhatja a feltérképezést, vagy akkorra ütemezheti a folyamatot, amikor az Önnek a legkényelmesebb.

Egy mozgalmas nap után rendezett otthonba térhet haza, vagy gyorsan kitakaríthat egy váratlan látogató előtt. Ehhez pedig csak egy ujját kell megmozdítania, azt is csak az alkalmazásban! És valójában még erre sem lesz szüksége, mert az alkalmazás kompatibilis az olyan asszisztensekkel, mint az Amazon Alexa és a Google Assistant. A csúcstechnológiás X-Plorer Serie 95 robotporszívók mostantól 4 az 1-ben takarítanak: a kétoldali kefék gondoskodnak a sarkokról és a szélekről, a három középső kefe (sörtés és szilikonkefe az állati szőrökhöz, szilikonkefe a hosszú szőrök felfogásához, szőrös kefe a finom részecskékhez) biztosítja a bármilyen felület alapos kiporszívózását, a BLDC motor még a legkisebb morzsákat is gondosan felszívja , a Smart Aqua Force elektronikus mop pedig lehetővé teszi, hogy porszívózás közben egyidejűleg fel is mosson a készülék.

A felmosás elektronikus kezelésének köszönhetően a porszívó érzékeli a szőnyeget, és automatikusan leállítja a vízáramlást. Közvetlenül az alkalmazásban négyféle üzemmód közül választhat: az Eco, a Standard, a High vagy újonnan a Boost, az automatikus intenzív teljesítményfokozó funkció közül. A szőnyegek mélytisztításához a porszívó automatikusan beállítja a teljesítmény szintjét. A Scrubbing üzemmódnak köszönhetően a készülék a makacs szennyeződésekkel is könnyedén megbirkózik, ezesetben a robot a klasszikus mop mozgását utánozza. Az applikációban már 4 emeletnyi takarítás is beállítható, a robot gondoskodik az egész háztartásáról!

A továbbfejlesztett, csendes működést biztosító technológiának köszönhetően a készülék mindössze 60 dB(A) hangerő kibocsájtásával végez alapos takarítást, így nem zavarja Önt a közös családi időtöltés során. Az X-Plorer Serie 95 a lítium-ion akkumulátornak köszönhetően a dokkolóállomáson történő töltés után akár 225 percig is képes megszakítás nélkül takarítani. Az X-Plorer Serie 95 robotporszívóval abszolút ura lehet otthona precíz tisztántartásának!

A Rowenta X-Plorer Serie 95 Total Care (RR7987) optimális választás minden allergiás számára!

Speciális antiallergén moppal és rendkívül hatékony szűrővel is rendelkezik, amely a porszemcsék és allergének akár 99,97 %-át is eltávolítja!

Ajánlott fogyasztói ára 288 990 Ft.

A Rowenta X-Plorer Serie 95 Animal (RR7975) megmenti az összes kisállatot tartó háztartást!

Teljes felszereltségében, a rendkívül hatékony Animal Turbo kefével és Animal Scrub Moppal, minden állati tisztátlansággal megbirkózik.

A könnyen cserélhető, nagy teljesítményű szűrővel garantáltan minden állattartó elégedett lesz.

Ajánlott fogyasztói ára 288 990 Ft.

Influencerek által tesztelt!

@zorapalkovics

#reklám / Körülbelül egy hónapja romlott el az itthoni porszívónk és nem sokkal utána felkeresett a @rowenta_hu, hogy elküldenék nekem az új X-Plorer Serie 95 robotporszívót🤖 Már az első alkalom után megbizonyosodtam arról, hogy tényleg nagyon praktikus és sok időt spórolok meg a hétköznapi apróbb takarításnál🙌🏻 Gyorsan és alaposan járja körbe a lakást, illetve egy applikáció segítségével könnyen végig követhetem, hogy pontosan melyik helyeket jártam már be📱A porszívó rendkívül pontos, a lakás egyik pontját sem hagyja ki, sőt még fel is mos. Mennyire menő már?👼🏻 #rowenta#rowentaexplorer

Credity: https://www.instagram.com/p/CRrWV8WBmG3/

A magyar piacon a Tefal, Rowenta és Krups márkáknak köszönhetően ismert Groupe SEB francia családi vállalkozás vállalja termékeinek 10 éven keresztüli javíthatóságát – ez immár termékeinek 95 %-ra érvényes.