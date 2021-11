6+1 érdekes tény az okosotthonokról (x)

Nagyobb kényelem, alacsonyabb költségek, jobb biztonság – a legtöbb embernek ezek ugranak be, ha okosotthonokról van szó. De vajon mennyire drágák, bonyolult-e a működtetésük, szét kell-e verni a házat, hogy felokosítsuk – összeállításunkból ezekre a kérdésekre is választ kaphat.

1. Egy középkategóriás telefon árából kijön

Sokan még most is úgy gondolják, hogy az okosotthon a gazdagok kiváltsága és egy vagyonba kerül, ha belevágnak egy ilyen projektbe. Ezzel szemben akár már 100-120 ezer forint körüli ráfordítással elkezdhetjük otthonunk „okosítását”. A Schneider Electric Wiser rendszere esetében a központi egység nagyjából 50 ezer forintba kerül, míg az érzékelők, kapcsolók ára 17-25 ezer forint között mozog. Vagyis 100 ezer forintból egy három elemből álló rendszert is ki lehet már alakítani, idővel pedig, ahogy változnak az igényeink, könnyedén újabb elemekkel bővíthetjük rendszerünket.

2. Nagyobb átalakítás nélkül is megoldható

Az otthonunk felokosításának nem kell feltétlenül a felújításhoz kapcsolódnia, hiszen egy okoskapcsoló beszerelése nem jár nagyobb átalakítással, mint egy normál kapcsoló cseréje, mivel az okosotthon elemei tökéletesen kompatibilisek a meglévő villamos hálózattal. A Schneider Electric Wiser rendszere esetében a kiépítéshez csupán egy Wiser okosközpont, wifi-lefedettség vagy vezetékes internetkapcsolat és egy dugalj szükséges. Mivel a piacon számos okoseszköz és rendszer érhető el, érdemes azonos gyártó által forgalmazott termékcsaládban gondolkodni, mivel így 100 százalékos a kompatibilitás, vagyis egy nagyon megbízható rendszert kapunk.

3. Egyszerűbb, mint gondolnánk

A Wiser okosotthon-rendszer telepítése gyors és egyszerű, bármely villanyszerelő képes elvégezni ezt a feladatot. A rendszer telepítése és programozása pedig szinte gyerekjáték, az üzembe helyezése könnyedén megvalósítható. De a felhasználóknak sincs szükségük tanfolyamra a használatához, a rendszert irányító applikáció könnyen értelmezhető és minden funkció elindítása egyértelmű.

4. Okosotthon, a lakásunk őre

Sokaknak a kényelem jut először eszébe egy okosotthon hallatán, pedig számos lehetőség rejlik benne akkor is, ha egyszerűen csak biztonságosabbá szeretnénk tenni az életterünket. Egy jól kiépített rendszer nem csak a kívülről érkező fenyegetéseket segít megakadályozni, de a belül leselkedő veszélyekről is időben értesít. Hasznos okosotthon-biztonságtechnikai elem a mozgásérzékelő és az IP kamera, ami folyamatosan figyeli a környezetet, és ha illetlen betolakodót észlel, értesítést küld a telefonunkra. Az okosított megoldás nagy előnye, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően képes megkülönböztetni a valódi biztonsági kockázatot az olyan ártalmatlan elemektől, mint egy elsuhanó macska, így a riasztórendszer nem fog indokolatlanul szirénázni az éjszaka közepén. A belső veszélyforrások monitorozására pedig ma már akár hőmérséklet-/ páraérzékelő, füstérzékelő és fogyasztásmérő is felszerelhető.

5. Kényelem újratöltve

Egy ügyesen megtervezett okosotthon-rendszer egészen új szintre emelheti a komfortérzetünket. Így például lehetőség nyílik arra, hogy lefekvés előtt ne kelljen végigjárni a lakást, hogy égve maradt-e valahol a villany, elég ellenőrizni az okostelefonos alkalmazásban az izzókat, és egyetlen érintéssel, az ágyból vagy a kanapéról lekapcsolni a világítást. Ennél is egyszerűbb, ha az ágyunk mellett elhelyezünk egy vezeték nélküli kapcsolót, ami a központi egységen keresztül képes vezérelni a világításunk összes elemét, és elalvás előtt egyetlen gombnyomással lekapcsolhatunk mindent.

A Wiser mozgásérzékelős komfortvezérlője érzékeli, ha éjszaka elhaladunk előtte, automatikusan felkapcsolja a világítást, méghozzá az általunk korábban meghatározott, nem túl éles fényerővel. Ráadásul az okosotthon még az ébredést is komfortosabbá tudja tenni, hiszen egy komfortvezérlő nemcsak a világítást tudja szabályozni, hanem akár egy redőnyt vagy árnyékolót is.

Egy felokosított otthon egy vacsorát vagy egy filmnézős estét is kényelmesebbé varázsolhat. A Wiser rendszerébe előre beállított szcenáriókat egyetlen érintéssel lehet aktiválni, így pillanatok alatt mozis hangulatot teremthetünk a nappaliba: a redőnyök maguktól szépen leereszkednek, a fények pedig lekapcsolnak, vagy olyan fényerőre halványulnak, hogy ne zavarják a szórakozást.

6. Okosotthon-bónusz: kisebb rezsiköltség, és még a Föld is hálás lesz

A biztonság és kényelem mellett az okosotthon jelentős mértékben csökkentheti a felhasznált energia mennyiségét. A hőmérsékletvezérlés segítségével beállíthatjuk többek közt például azt, hogy a fürdőszobában este, a fürdés idején legyen néhány fokkal melegebb, majd ezt követően visszaáll egy normál hőfok a nap többi részére, akár jelentősebb energiát megspórolva ezzel. A rendszerekhez megálmodott applikációkon bekapcsolható az úgynevezett nyitásérzékelő is, így, ha ablakot vagy ajtót nyitunk szellőztetés vagy egyéb célból, akkor a légkondicionáló arra az időszakra leáll, így nem fogyaszt feleslegesen.

A világításvezérlés automatizációjának köszönhetően egy okosotthonban többé nem fordulhat elő, hogy távozás után égve marad a villany és hosszú órákig fogyasztja az áramot értelmetlenül, hiszen a rendszer képes automatikusan lekapcsolni azt, ha nem érzékel jelenlétet az épületben. Lehetőség nyílik továbbá függöny- és redőnyvezérlésre is, amivel lakásunk komfortját tudjuk hatékonyan növelni.

Egy jól kiépített okosotthon-rendszer nem csak spórolni segít a lakóknak, de ahhoz is hozzájárul, hogy a háztartás kevesebb terhet rójon környezetünkre, az energiaforrásokat a lehetőségekhez képest okosabban és hatékonyabban használja ki, vagyis segít a klímaváltozás elleni küzdelemben is.

+1 Okosotthon 2:1-ben: modern és szép

Ahogy láthattuk, az okosotthon elérhető áron biztonságosabbá, kényelmesebbé, takarékosabbá és fenntarthatóbbá teheti a mindennapjainkat. A megfelelően kiválasztott okosotthon-eszközök ráadásul nemcsak működésükben, de megjelenésükben is modernebbé tehetik környezetünket.

A Schneider Electric Wiser rendszerrel kompatibilis új Sedna termékcsaládjába tartozó kapcsolók és konnektorok széles választékának köszönhetőn a belső tér színeivel és formavilágával tökéletesen harmonizáló berendezést választhatunk. Az előre programozható szcenáriókkal is alkalmazkodhatunk otthonunk stílusához, például egy baráti vacsorához az étkező dizájnjához illeszkedő fények kiválasztásával.