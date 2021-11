Történelmi csúcshoz közelítenek a lakáshitelek

Kevésbé volt élénk a használt lakóingatlanok piaca idén októberben, mint egy évvel ezelőtt. A használt lakások nyár óta érezhető forgalomcsökkenését valamennyire ellensúlyozza az újlakás-piac élénkülése. A lakáshitelpiac pedig történelmi csúcshoz közelít – derül ki az ingatlan.com legfrissebb októberi használtlakás-piaci forgalombecsléséből.

Októberben 10 090 darab használt lakóingatlan cserélhetett gazdát, ami 11 százalékos csökkenést jelent a múlt év azonos hónapjában feljegyzett 11 335 tranzakcióhoz képest.

Ez mérsékelt csökkenést jelent, és összecseng a kínálat és a kereslet alakulásával is. Az eladó használt lakóingatlanok iránti októberi érdeklődések száma ugyanis 12,5 százalékkal csökkent éves összevetésben, ám így is több mint 340 ezer telefonszámfelfedés történt az ingatlan.com oldalán. A tulajdonosok által októberben eladásra hirdetett lakóingatlanok száma pedig 9 százalékkal esett vissza éves szinten, ám az ingatlanközvetítőkkel együtt összesen több mint 34 ezer friss lakáshirdetés került be a használt lakóingatlanok kínálatába