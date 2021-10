Álommeló: fizetni fognak valakinek, hogy luxuskádakban fürödjön

Sokaknak a nap fénypontját jelenti, amikor beülnek a fürdőkádba a kedvenc könyvükkel egy pohár bor társaságában, és egy rövid időre minden gondjukat elfelejtik.

A hotels.com ezért most már fizetni is hajlandó, a szállásközvetítő most azok jelentkezését várják, akik New York luxusszállodáiban kipróbálnák a fürdőket, írja a House Beautiful.

A szerencsés befutó november 9. és november 15. között több hotelben is megfordul majd, a feladata pedig csupán annyi, hogy relaxáljon. Mindezért ötezer dollárt, azaz átszámítva több mint 1.5 millió forintot fizetnek, emellett ezer dollárért vehet majd magának a győztes fürdőszobai kiegészítőket.

Az álláslehetőséget egyébként azzal indokolták, hogy egyre kevésbé használják ki a vendégek a fürdőszobákat a luxushotelekben, és szeretnék visszaadni ennek a varázsát.

Jelentkezni 21 éves kor felett lehet egyébként október 15-ig, a nyertes pedig október 19-én hirdetik majd ki.