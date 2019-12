70-80 millió forintot sem sajnálnak a magyarok ingatlanvásárlásra

Általánosságban továbbra is jellemző a hazai ingatlanpiacra, hogy a vásárlók még mindig nagyon keresik a kis lakásokat, de ezzel egyidőben egyre népszerűbbek a nagyobb méretű, jó elosztású ingatlanok is. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint akár 70-80 millió forintot is áldoznak már egy 80 négyzetméteres ingatlanra, ha abban találják meg a boldogságukat.

Magyarországon 2019-ben is nagyon keresettek voltak a kisebb alapterületű lakások, ugyanakkor új trendként volt felfedezhető a piacon, hogy a nagyobb értékű ingatlanok is kapósabbá váltak.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, Budapesten egy 80 négyzetméteres lakásra sok esetben közel 80 millió forintot is rá kell szánni, de erre egyre több vevő hajlandó is.

Mivel a vásárlóközönség azt látja, hogy a gazdaság erősödik, bátrabban ruháznak be ilyen értékű ingatlanokba is. Jellemző, hogy valamennyi készpénzzel tartalékolnak, és azt az összeget inkább felveszik egy jó konstrukciójú hitelben, arra az esetre is gondolva, ha netalán időközben beütne a krach

– fogalmazott a szakértő.

Hozzátette azt is, sokan az eredetileg tervezetthez képest akár 10-20 millió forinttal is drágábban vásárolnak ingatlant, ha úgy érzik komfortosan magukat és azzal lesz meg a hőn áhított nyugalmuk. Ezek olyan tényezők, ami miatt van értelme kockáztatni, és rengetegen be is vállalják ezeket a dolgokat.

Nem várakoznak és nem gondolják túl a dolgokat azok sem, akik készpénzből vásárolnak nagyobb értékű lakást. Inkább kifizetik a 70-80 milliós összeget is, csak érjék el, amit szerettek volna. Olyan boldogságot szeretnének, amiben kevesebb a kompromisszum, és ma ennek ez az ára, főleg a fővárosban

– zárta szavait Gadanecz Zoltán.

Kiemelt kép: iStock