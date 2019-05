Legszebb kertek – ahol öröm a szabadban lenni (x)

Ez a rendkívül szeszélyes tavaszi esős időjárás kedvez a növényeknek, ezért mindenhol pompáznak a virágok, és nem is emlékszem mikor volt ilyen szép zöld a természet utoljára.

Egy családi ház éke a kert, ahol a szabadidőnket eltölthetjük. A legjobb pihenés kiülni egy könyvvel a kezünkben és élvezni a magunk alkotta harmóniát. De milyen is egy ideális kert? Van akinek a virágok jelentik a megnyugvást, mások szeretik ha a kertben konyhakerti növények is teremnek, gyümölcsfák pompáznak, zöldségek teremnek. Szerintem az az ideális, ha a konyhakert és a virágoskert is megtalálható és a legfontosabb hogy a család minden tagja élvezhesse a kerti programokat.

Zalacsányban- a zalai dombok közötti meseszerű kis falu csendes utcájában, horgásztó, golfpálya, termálfürdők és a Balaton közelében található ez a különleges ingatlan mely a régi időkben még vasúti megállóként funkcionált. 2018 –ban strukturálisan átépített épület, ami jelenleg családi ház és panzióként is funkcionál – a közel 2500nm-es telken elhelyezkedő ingatlan, 300nm lakóterülettel rendelkezik.

Solymáron kínálnak eladásra egy 1992-ben épült, műszakilag és esztétikailag felújított, gyönyörű házat. Az exkluzív házhoz tartozik egy 1108m2- es parkosított, ősfás kert, melyben közel érezhetjük magunkat a természethez. A házhoz tartozó berendezési tárgyakkal együtt szeretnék értékesíteni az ingatlant, mely egyedi belső enteriőrrel rendelkezik, ezzel telesen egyedi arculata van az otthonnak. Az alsó szinten kapott helyett, a biliárd szoba bárpulttal és további pihenésre szolgáló kiegészítőkkel.

Adyliget nyugodt, hangulatos részén eladásra kínálják ezt az 1997-ben épült villát. Az épület hasznos tere 478m2 és a parkosított kert 1020m2. Van itt wellness rész, medencével, infra és finn szauna ami a kényelmet és a luxust szolgálja. A kertet gondozott zöld növényzet borítja, melyet tovább élvezhet az új tulajdonos.

Fantasztikus panorámával rendelkező Balatonfüredi családi házat kínálnak eladásra. A ház minimalista stílusban épült villa, melyben minden szoba panorámával rendelkezik. Jelenleg három különálló lakásra van bontva ami egybe nyitható. Az ingatlan vállalkozásra is alkalmas.