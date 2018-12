Így lehet az egész házban megbízható és erős wifije (X)

Rengeteg háztartásban manapság már alapfelszereltség a wifi: nemcsak az asztali számítógépek és a notebookok kapcsolódnak a vezeték nélküli hálózatra, de a mobilok, a tévé és sok helyen a különböző okoseszközök is, a hűtőtől kezdve a villanykörtékig. A különböző kütyük kezeléséhez persze nélkülözhetetlen egy jól működő hálózat, aminek a kialakítása nagyobb lakások, vagy több szintes házak esetében már nem olyan egyszerű feladat.

A szolgáltató által biztosított router például nem feltétlenül képes maradéktalanul kiszolgálni egy 60-100 négyzetméteres lakást, ha pedig egy emelet is része a képletnek, akkor simán előfordulhat, hogy szükség van valamilyen kisegítő megoldásra. Itt jön a képbe az Asus által fejlesztett AiMesh technológia, amivel gondoskodhatunk arról, hogy az otthonunk minden pontján megfelelő erősségű wifi álljon rendelkezésre az eszközeink számára.

Hogy miről van szó pontosan? Az Asus AiMesh lehetővé teszi, hogy több kompatibilis routert kössünk össze (tehát nem szimpla jelismétlőről van szó), méghozzá vezeték nélkül, így juttatva megfelelő erősségű wifi jelet a lakás/ház minden szegletébe. Ez egy átlagfelhasználó számára ugyan bonyolult feladatnak tűnhet, és tényleg viszonylag komoly technikáról van szó, ugyanakkor az AiMesh úgy lett megtervezve, hogy akár a teljesen laikus felhasználók is boldoguljanak vele.

A telepítés tényleg nem atomfizika: az AiMesh kompatibilis eszközünket egy UTP-kábel segítségével rá kell kötni az internetszolgáltatónk által biztosított modemre, frissíteni az eszköz szoftverét (firmware) a legújabb verzióra, majd számítógépen a router admin felületén vagy az iOS-re és Androidra egyaránt elérhető alkalmazás segítségével beállítani a rendszert.

Mobilon csak követni kell a nem kifejezetten bonyolult utasításokat: először kialakítunk egy új hálózatot (nekünk csak SSID-t és jelszót kell adni, a többit elvégzi a szoftver), majd, ha ezzel megvagyunk, akkor az AiMesh kompatibilis eszközöket bekapcsolva az alkalmazáson belül/admin felületen belül hozzáadni őket a frissen létrehozott rendszerhez – minden újabb eszköz maximum 10 perc alatt csatlakoztatható a hálózathoz, így szakember segítsége nélkül alakítható ki az egész házat/lakást lefedő wifi.

Az AiMesh persze nem csak azért praktikus, mert viszonylag könnyedén beüzemelhető. Ha például az összekötött eszközöknél valahol probléma lép fel, akkor nem áll le a teljes hálózat, a többi router átveszi az éppen kiesett egység szerepét, ráadásul az éppen használt eszközünk (mobil, laptop, tévé stb.) mindig a legközelebbi egységtől kapja a jelet, és mivel a routerek egy hálózatot szolgálnak ki, így nem kell wifit váltani a telefonunkon, ha felsétálunk az emeletre.

Az Asus AiMesh technológiát jelenleg közel 30 különböző készülék támogatja, ezek kivétel nélkül közös hálózatba köthetők, és a hagyományos antennás megoldások mellett találunk olyan típusokat is, amiknél az Asus gondosan odafigyelt a formatervezésre.

Ha tehát valaki olyan eszközökre vágyik, amik nem csupán a feladatukat látják el, de akár egy ízlésesen berendezett nappaliban is megállják a helyüket, akkor érdemes a Lyra termékcsalád (Lyra, Lyra Mini, Lyra Trio) valamelyik tagját választani, vagy akár az egészen futurisztikus Blue Cave modellt, ami inkább hasonlít egy modern műtárgyra, mintsem egy routerre.

Az általunk kipróbált Lyra dobozában rögtön három egység kapott helyet: mindegyikben három csatornás AC2200 (400+867+867Mbps) wifi található, hét belső antenna fogadja és továbbítja az adatcsomagokat, akár a falra is felhelyezhetők, és a tetejükbe épített LED-fényekkel kommunikálnak a felhasználóval (kék – minden rendben, piros – nincs jel stb.). Ez utóbbi akár ki is kapcsolható az okostelefonos alkalmazásban, amin belül ráadásul nem csupán a hálózat állapota követhető nyomon. Mindig láthatjuk, hogy pontosan milyen eszközök használják a wifit, ezekre akár korlátozásokat is beállíthatunk, sőt arra is van lehetőség, hogy sávszélesség szempontjából prioritásokat állítsunk be – például belőhetjük, hogy a rendszer úgy működjön, hogy a streamelés (pl. Netflix, HBO GO) mindig zavartalan legyen a tévénken.