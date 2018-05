Így lehet zöldülő erkélyünk és illatozó teraszunk

A körültekintő választás és a gondos ültetés meghozza a kívánt eredményt.

Télen is trópusi hangulatot áraszt a csónakorchidea

A tavasz derekán szinte minden növénnyel kapcsolatos kijelentés úgy kezdődik, hogy itt az ideje az ültetésnek. Most sincs ez másképp, hiszen dübörög a szezonkezdet, szépülnek a kertek, zöldülnek a fák, éled a természet. Van, ami viszont nem tud éledni, például a panelek, társasházak egyhangú tömbjei, ezeket azonban lehet tuningolni, fejleszteni, mi mással, mint növényekkel. Ehhez ad praktikus tanácsokat blogjában Megyeri Szabolcs kertészmérnök.

A balkonok, erkélyek, teraszok sokszor a városlakó emberek egyetlen mentsvárai, amennyiben némi virágos, természetes környezetet szeretnének maguk köré. A lakás bensőjében található növények más körbe tartoznak, díszítenek, szépítenek, de a szoba sosem fogja a kert illúzióját megadni, ellenben egy erkéllyel, ahol jár a levegő, süt a nap és egy székre kiülve már-már kerti élményben lehet részünk.

A balkonra való virágtelepítés ugyanakkor nem csupán annyiból áll, hogy nyakon ragadjuk a kiszemelt növényt, és egy határozott mozdulattal kilakoltatjuk. Elég, ha egy hármas szabályt követünk, amit a következőképp lehet összefoglalni: megfelelő edény, alkalmas föld az ültetéshez és jó növényválasztás.

Mibe ültessünk?

Az első lépés legyen a virágláda. Mivel a kinti növény kint fog lakni, az ennek megfelelő adottságú ládát válasszuk. Erre a célra olyan önöntöző edény a legalkalmasabb, melynek használatával kiküszöbölhető az elfeledett – vagy épp a nyaralás miatt elmaradt – locsolás okozta elhalás, kiszáradás. Készülhet cserépből vagy műanyagból, ami fontos, hogy az alsó részében megálljon a víz, így a gyökér annyit tud felvenni belőle, amennyire szüksége van, mégsem fog berohadni.

A virágföld szerepe

A második lépés a föld kikeverése. Sokan megelégednek az egyszerű virágföld használatával, pedig a megfelelő keverékkel a növénynek jobb körülményeket lehet teremteni, amit minden esetben látványosan meg is hálál majd. Alapnak kiváló a sima virágföld, nagyjából a teljes mennyiség 80%-ára kiszámolva. Ehhez adhatunk a hatás fokozásának érdekében tőzeget és/vagy homokot. A tőzegről tudni kell, hogy önmagában nem nyújt tápanyagot a növénynek, ezért a tőzeges ültetésű virágainkat mindig ültessük át, mert egy idő után a leggondosabb ápolás ellenére is elpusztulnak.

Ha már elültettük szerzeményünket, arra is figyeljünk, hogy földje nem csak alulról, hanem felülről is ki tud száradni, hisz odakint jóval több napsütés és szél éri, mint benti társait. Óvintézkedésként a föld tetejére mulcsolóanyagot helyezhetünk el, ami lehet fa-, vagy kődarálék, de divatosak és praktikusak a kavicsok is.

Növényválasztás

Ha mindezzel készen vagyunk, jöhet a lakó a ládába. Nagy divatja van a muskátlinak és egynyári társainak, de bátran választhatunk évelő növényt is. Az évelőkkel egész évben díszíthetjük balkonunkat. A méretet illetően érdemes figyelembe venni a növény lakhelyének sajátosságait, például szeles, vagy a széltől kevésbé védett helyekre kisebb évelőt vagy egynyárit telepítsünk, megakadályozva a törést, sérülést.

A balkonra ültethető növények választéka majdhogynem végtelen, válogassanak kedvükre, de sose feledjük vásárlás előtt megtudakolni a kiszemelt példány pontos igényeit, és összevetni azokat a balkon adta lehetőségekkel. A körültekintő választás és a gondos ültetés biztosan meghozza majd a kívánt eredményt.

Kiemelt kép: Pixabay