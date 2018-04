Segédlet falfestéshez – te is meg tudod csinálni!

A húsvét előtti tavaszi nagytakarítást illőképp elvégeztük, és nagyjából ki is pihentük már. Ám nem ülhetünk sokáig nyugodtan a babérjainkon, hiszen lassan beköszönt melegebb idő, és vele a tisztasági festések szezonja. Kezdjünk el már most lélekben készülni rá, és hangolódásképpen ismerkedjünk meg néhány hasznos trükkel, amelyekkel gyorsabbá és hatékonyabbá tehetjük ezt a munkát.

A falak festését időről időre meg kell újítani esztétikai és higiéniai okokból is. A szakemberek szerint egy családi házban, ahol átlagos igénybevételnek vannak kitéve ezek a felületek – tehát nem mázolják tele zsírkrétával az ovis gyermekeink, és a kamaszok sem helyezik el rajta cipőnyomaikat – 2-3 évente ajánlott az újrafestés. Általában senki nem rajong ezért a munkáért, és sokan inkább rábízzák egy profira, de ha spórolni szeretnénk, akkor egy kis odafigyeléssel és az alábbi tippek és tanácsok segítségével magunk is megfelelő színvonalon el tudjuk végezni a feladatot.

1. Előre szerezz be minden eszközt és felszerelést

A fal festéséhez nem csak festékre és pemzlire van szükség, hanem még jó néhány egyéb kiegészítőre is. Komoly gondot jelent, ha ezek nincsenek kéznél, amikor épp szükség van rájuk, ezért írj egy listát, és vedd meg az összes alábbi tételt. A mennyiségekről kérd ki az eladó véleményt – ehhez előtte mérd le a festendő felület nagyságát, valamint számold ki, mekkora felületet kell letakarni.

Ragasztószalag és csomagolópapír az ablakkeretek, konnektorok és hasonló helyek befedésére

Takarófólia a padlóra

Törlőruha és mosogatórongy a fal tisztításához

Hézagoló glett a repedések tömítéséhez

Véső és kalapács a fal sérüléseinek a kis repedések mélyítéséhez és tágításához

Üvegszál szövet a nagyobb sérülések javításához

Spakli a régi festékréteg lekaparásához

Finom szemcséjű, 180-as csiszolópapír és csiszolópapír tartó és mélyalapozó a falfelület előkészítéséhez

Festék és színezék a festékhez, ha enyhébb árnyalatú színes falat akarunk, vagy pedig gyárilag színezett festék, ha erősebb színt szeretnénk

Zsineg és ceruza a színválasztó vonal kijelöléséhez

Festőhenger

Széles és vékony ecset

Létra

Teleszkópos nyél a festőhengerhez

Egy-két vödör

Egy pár vékony gumikesztyű

2. precízen takarj le mindent

Ne számíts rá, hogy tökéletesen tiszta munkát fogsz majd végezni. Inkább előzd meg a bajt, és takarj be és csomagolj be minden olyan tárgyat a szobában, amit nem akarsz összepecsételni festékcseppekkel. Nem csak a festékfog majd koszolni, hanem a finom szálló por, ami a legkisebb réseken is behatol – ezért résmentesen burkolj be mindent, amit óvni szeretnél.

3. Alaposan készítsd elő a falat!

Nem szabad azonnal a festékkel rámenni a falra. Először el kell távolítani a korábbi rétegeket – ha már 4-5 festésen túl van a fal, akkor ez mindenképp szükséges, különben az új réteg fel fogja ezeket szedni, és „lehámlik” a friss festék. A régi rétegeket úgy távolítsd el, hogy alaposan benedvesíted a falat, majd spaklival levakarod a nem kívánt rétegeket. Ha a fal megszáradt, finom csiszolópapírral kell átdörzsölni. Ha ezekkel készen van, keresd meg a repedéseket, a kisebbeket mélyítsd ki vésővel, tömítsd ki glettel, és üvegszál szövettel takard le, majd azt is simítsuk be glettel. Az így kijavított részeket csiszoljuk össze a fal síkjával, majd portalanítás után következhet a helyiség falainak mélyalapozóval történő előkezelése. Ez azért fontos, mert a szer egyrészt megszilárdítja a fal laza felületi szemcséit, másrészt pedig csökkenti a falak nedvszívását.

4. A sarkok felől kezdj festeni a sarkok felől

Először a sarkokat fesd be az ablak felől kiindulva. Itt a kis felületekhez használj ecsetet. Ha a sarkokkal megvagy, kezdd el festeni a plafont hengerrel. Még ez előtt kell azonban meghúzni a színválasztó vonalat az oldalfalakon abban az esetben, ha a plafon és a falak más-más színűek lesznek. Ezt a következő módon kell végezni: a vonal kijelöléséhez egy hosszú, porfestéken áthúzott zsineget kell felfeszíteni abba a magasságba, ahogy a két szín találkozik, majd kissé hátra kell a zsinórt húzni, és elengedni, hogy a falra csapódva „meghúzza” a kívánt vonalat. Ehhez azonban először a sarkokban, a padló szintjétől mérve egy ceruzával ki kell jelölni a színválasztó magasságát, majd a zsineget e pontok között kell kifeszíteni. Ha ezekkel megvagy, a hengerrel laza, egyenletes mozdulatokkal fesd be a falat. Ügyelj rá, hogy folyamatos, egymást követő sávokba fess, így elkerülheted, hogy csíkosodjon a fal!

Trükkök és fogások