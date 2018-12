iPhone mentette meg a hajótöröttek életét

Egy nő iPhone-mobilja döntő szerepet játszott abban a mentőakcióban, melynek során nyolc utast kellett kimenteni az óceánból a japán parttól nem messze. Rachel Neal a The Today Show-nak számolt be arról a szerencsétlen esetről, mikor csónakjuk felborult, ők pedig a mentőmellény használatára kényszerültek. Csak azért tudtak megmenekülni, mert az iPhone-ja vízálló volt, így sikeresen értesíteni tudta a partiőrséget, akik időben a helyszínre érkeztek.

A telefon pontos modelljét ugyan nem említette, de mivel az iPhone 7 volt az első vízálló almás mobil, valószínűleg arról, vagy annál frissebb típusról lehet szó.

Az emlékezetes történetről szóló videót még Tim Cook, az Apple jelenlegi vezérigazgatója is megosztotta a Twitteren.

Remarkable story — we are glad you’re all safe. https://t.co/ppSVttHcAV

— Tim Cook (@tim_cook) December 15, 2018