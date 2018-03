Tarjányi Péter politikai tanácsadócéget indít

A zoom.hu alapító-tulajdonosa és eddigi ügyvezetője a 24.hu-nak elmondta, milyen holdingcéget tervez, miként azt is, miért mondott le a Zoom ügyvezetéséről.

Arról már röviden beszámoltunk, hogy távozik Tarjányi Péter a zoom.hu portált működtető és a Tarjányi résztulajdonában lévő STRAT-POL Kft. ügyvezető igazgatói posztjáról, miként arról is, hogy Tarjányi helyett március 15-től a cég többségi tulajdonosa, Dosek Rita látja el a múlt nyáron indított hírportált működtető médiavállalat irányítását. (Dosek Tarjányi könyveinek társszerzőjeként is ismert.) A lemondást bejelentő közleményben a kft. nem indokolta a lépést, Tarjányi Péter azonban a 24.hu érdeklődésére részletesen is beszámolt vasárnap a változás hátteréről.

Új holdingcég alá kerül a Zoom

Tarjányi azt mondta, azért döntött az ügyvezetői posztról való lemondás mellett, mert egy új holdingcég beindításán fáradozik, ami egy-két héten belül jöhet létre. Ennek a holdingcégnek része lesz a Zoom is, nincs szó tehát arról, hogy magára hagyná a portált.

Már a zoom.hu alapításakor is az volt a terv, hogy a portál egy kiterjedt holdingnak legyen a része, és e holdingnak idővel része lehet egy rádió, valamint később akár egy nyomtatott újság is, és egy politikai kommunikációval, tanácsadással foglalkozó vállalkozás is. Általában máskor is az volt a felállás, hogy ha új dolgot kellett indítani, akkor részt vettem a „motor berúgásában”, a napi üzemeltetést azonban egy idő után már Dosek Rita végezte

– mondta a 24.hu-nak Tarjányi , aki a zoom.hu-t üzemeltető STRAT-POL Kft. fölé kerülő holding irányításában vesz majd részt, a következő időszakban pedig főként az új politikai tanácsadócég felfuttatásával foglalkozik.

Dosek Rita, az új ügyvezető Dosek Rita 1978-ban született, a Strabag magánegyetemén végzett építőmérnökként és fejlesztési menedzserként. Az iskola elvégzését követően az állami szektorban dolgozott autópálya-fejlesztéseken. „2004 óta dolgozunk együtt építőipari projektekben. A Zoomnál pénzügyi befektetőként társam 60 százalékban, vagyis igen, ő a többségi tulajdonos. Közös hobbink a könyvírás. Eddig kilenc regényt írtunk együtt” – mondta Tarjányi Péter Dosek Ritáról.

A hamarosan létrejövő holdingcég részvénytársasági formában működik majd, melynek Tarjányin és Doseken kívül azok a – Tarjányi elmondása szerint – nagyon keresett, politikai tanácsadásban elismert szakemberek is részvényesei is lesznek, akik a következő napokban tervezik felmondásukat eddigi munkahelyükön, és akik a politikai tanácsadási üzletág felfuttatásában vesznek majd részt. Tarjányi megemlítette, hogy a leendő részvényeseket korábban Simicska Lajos is próbálta felmondásra bírni eddigi munkahelyükön, de végül Tarjányi ajánlatát fogadták el, többek között azért, mert ő annyira megbecsüli szakértelmüket, hogy tulajdonosként is érdekeltté teszi őket a holdingcég és a politikai tanácsadás sikerében.

„Nem függ össze a büntetőüggyel”

Tarjányi arra a kérdésre, hogy a Médiapiac.com azt írta, az ügyvezetői posztról történt lemondásnak feltételezésük szerint Tarjányi büntetőügyéhez lehet köze, a zoom.hu alapító-tulajdonosa azt mondta, ez egy nagyon rosszindulatú és teljesen alaptalan feltételezés, amit szívesen cáfolt volna a portálnak, ha felhívják őt. (Tarjányit egyelőre első fokon, nem jogerősen, két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Bíróság csalás vádjával egy ingatlanügyben.)

Csak a napokban érkezett meg az ítélet, de természetesen ügyvédeimmel már dolgozunk a válaszon, illetve a fellebbezésen. Az ügy érdekessége, hogy az a bizonyíték, amit a polgári perben a bíróság még elfogadott, és ami alapján akkor mellettünk kedvező ítélet született, azt a bíróság az ellenem folytatott büntetőügyben nem vette figyelembe. Ha az ártatlanságomat bizonyító tényeket nem veszik figyelembe, akkor nehéz helyzetbe hoznak. Nagyon bízom benne, hogy a fellebbezést követően azonban az ügy kedvező fordulattal érhet véget, és be fog bizonyosodni az ártatlanságom. A zoom.hu éléről történő lemondásommal mindenesetre az egész ügy nem függ össze

– húzta alá Tarjányi.

Kiemelt kép: Tarjányi Péter, a zoom.hu alapítója és résztulajdonosa