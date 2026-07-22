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Kultúra

Ryan Goslingot tíz éve bosszantja egy apróság a La La Landből, amit most végre orvosoltak

Ryan Gosling és Emma Stone
Dave J Hogan / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 07. 22. 16:03
Ryan Gosling és Emma Stone
Dave J Hogan / Getty Images

Ryan Gosling az évek során több interjúban is hangoztatta, mennyire zavarja őt saját kéztartása a La La Land (Kaliforniai álom) című filmmusical mozis plakátján. A filmet forgalmazó Lionsgate most orvosolta a problémát: a film 10. évfordulója alkalmából kihoztak egy új posztert, amelyen már rendesen ki van nyújtva Gosling kézfeje, számolt be róla a Variety.

Ryan Gosling 2024-ben a Wall Street Journalnak azt mondta, évek óta kísérti őt a dolog.

Emma és én táncoltunk, és fogalmam sem volt, hogy ez lesz a film posztere. Az egész karunknak nyújtva kellett volna lennie, de én azt gondoltam, hogy menőbb lenne, ha kicsit lejjebb tartanám. Mindenki mondta, hogy nem menő, de én tényleg azt hittem, hogy az

– nyilatkozta akkor a színész, hozzátéve: azóta is mindig csak ezt látja, amikor a plakátot látja.

Az új plakáttal azért (is) bíbelődött a Lionsgate, ugyanis a La La Land megjelenése tizedik évfordulóján újra moziba kerül Amerikában. Nem is csoda, hiszen annak idején óriási siker volt: hét Golden Globe-díjat és hat Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb rendező és a legjobb operatőr díját. Gosling alakításáért Golden Globe-díjat kapott, partnere, Emma Stone pedig Oscart.

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