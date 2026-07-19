Ki volt Odüsszeusz? Istenek kegyeltje vagy sebhelyes öregember, akit nem eresztett a háború?

„Semmise tudja legyűrni az embert, bármily erős is” (Ulysses, 1954)
„Nem spóroltam semmin” – mondja a Jurassic Park lelkes alapítója, mielőtt a T-Rex elkezdené felzabálni a személyzetet. Ugyanebben az izgatott testtartásban képzeljük el Carlo Pontit és Dino de Laurentiist, a két szuperproducert, akik az ötvenes évek közepén összetrombitálták az olasz filmipar hadra fogható szakembereit minden nézői igényt kielégítő, nagy költségvetésű Odüsszeia-feldolgozásukhoz.
Nem ők voltak az elsők. Olasz filmesek már a filmtörténet korai éveiben vászonra vitték Homéroszt, mert a nagy, antik történet jól illett az ókori Rómát megelevenítő történelmi eposzok közé, amelyek révén Olaszország úttörő szerepet játszott a művészeti ág 1910-es évekbeli népszerűsítésében. Ebből a nemes hagyományból építkezett Ponti és De Laurentiis, akik eleve világsikerben gondolkodtak, ezért állapodtak meg a Paramount stúdióval az amerikai forgalmazásról, és szerződtettek igazi hollywoodi sztárt Odüsszeusz szerepére.
Ez is szóba kerül a cikkben:
- Melyik Odüsszeia-filmen dolgozott A sebhelyesarcú forgatókönyvírója és egy későbbi horrorfilmes legenda is?
- Hogyan lehet úgy filmre vinni az emberekkel szórakozó isteneket, hogy az ne legyen nevetséges?
- Ki mutogatja előszeretettel Odüsszeuszt királynők nyoszolyájában?
- Miért hasonlít a Bruce Lee-hősökre és Rambóra kedvenc filmes Odüsszeuszunk?
- Lehetséges, hogy Christopher Nolan szuperprodukciója előtt két évvel már elkészült az eddigi legjobb Odüsszeia-feldolgozás?
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