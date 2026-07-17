Mutatunk négy programot, amelyeken megismerhetjük Szeged rejtett történeteit

Látogatás a szegedi Városházán

A Széchenyi téren sétálva nehéz nem észrevenni Szeged egyik legismertebb épületét, a Városházát. A díszes homlokzat mögötti terek azonban csak idegenvezetéssel kísért látogatásokon járhatók be.

A ma látható épület az 1879-es nagy árvíz után készült el. A korábbi városháza alapjait felhasználva Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte, majd 1883-ban Ferenc József avatta fel. A lépcsőház középső üvegablakán az uralkodó árvíz után tett ígérete olvasható:

„Szeged szebb lesz, mint volt.”

A séta során beléphetünk a díszterembe, megnézhetjük a Lechner- és a Tisza-termet, és végigmehetünk a Városházát a szomszédos Bérpalotával összekötő Sóhajok hídján is.

A hidat Ferenc József 1883-as látogatására építették, hogy az uralkodó és kísérete közvetlenül juthasson át a szállásáról a Városházára. A nevéhez több történet is kapcsolódik. Az egyik helyi magyarázat szerint azok a polgárok sóhajtoztak rajta, akik a Bérpalotában működő adóhivatalba tartottak.

Az egyórás látogatások április 1. és október 31. között péntekenként 15 órakor, szombatonként 10 órakor indulnak a Tourinform-irodától. A program regisztrációhoz kötött. A részvételi díj felnőtteknek 1000, diákoknak és nyugdíjasoknak 800 forint, hatéves kor alatt pedig ingyenes.

Alsóváros az irodalomban

Ha a belváros ismert látnivalói után Szeged egy másik arcára is kíváncsiak vagyunk, érdemes Alsóváros felé venni az irányt. A városrész évszázadokon át Szeged egyik legzártabb része volt. A ferencesek miatt Jámborvárosnak, az itt dolgozó paprikakikészítők után pedig Paprikavárosnak is nevezték. Az Alsóváros az irodalomban című sétán Kálmány Lajos gyűjtései, Tömörkény István és Cserzy Mihály novellái, valamint helyi történetek segítségével elevenedik meg a városrész múltja. A résztvevők felkeresik Alsóváros fontosabb helyszíneit, közben pedig az is kiderül, hogyan éltek itt az emberek a 19. és a 20. század fordulóján.

A másfél órás séta július 18-án 10 és 14 órakor indul az Alsóvárosi Napsugaras Tájháztól. A részvételi díj 2200 forint, a programra legalább egy nappal korábban kell bejelentkezni.

Nyáresti palotaséta a Reök-palotában

Szegedi barangolás szecesszió nélkül aligha lehet teljes. A stílus egyik legismertebb helyi képviselőjét, a 119 éves Reök-palotát július 18-án vezetett sétán is bejárhatjuk. A nyáresti palotasétán megtudhatjuk, milyen építészeti részletek utalnak az egykori tulajdonosokra, a Reök családra, honnan merített ötleteket Magyar Ede tervező, és milyen lehetett az élet az épületben a múlt század elején.

A Reök-palota története közel két évtizede kapcsolódik a Szegedi Szabadtéri Játékokhoz, így az idén 95 éves fesztivál emlékezetes pillanatai és kulisszatitkai sem maradnak ki a programból.

Az egyórás séta 18 órakor kezdődik. A belépő 500 forint, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

Szeged zsidó öröksége

Szeged belvárosában járva nemcsak palotákkal és terekkel találkozunk: számos épület és utca őrzi az egykor itt élő zsidó közösség történetét is. A Kőbe vésett történetek című séta azt mutatja be, hogyan járultak hozzá a közösség tagjai a város gazdasági, kulturális és építészeti fejlődéséhez.

A program egyik legfontosabb állomása az Új Zsinagóga. Magyarország második legnagyobb zsinagógájában az épület művészeti és építészeti részletei mellett a zsidó vallás hagyományairól és ünnepeiről is szó lesz.

A háromórás séta július 19-én 9 órakor indul a Móra-parktól, a program végén pedig egy Szegedhez kötődő süteményt is megkóstolhatnak a résztvevők.