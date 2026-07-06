Októbertől távozhat az Operettszínház korábban kirúgott, majd visszavett színésze, Sándor Péter

Októbertől valószínűleg nem lesznek új bemutatói, és külföldre megy turnézni Sándor Péter, az Operettszínház színésze – szúrta ki a Story a színész posztját.

A szöveg meglehetősen titokzatosan fogalmaz: előbb háláját fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy mennyi lehetőséget kapott idén az Operettszínházban, majd belengeti, hogy ősztől másféle formában folytatja tovább a karrierjét.

Októbertől azonban egy kis csend következik: valószínűleg nem lesz új bemutatóm. Sok minden történt mögöttem az utóbbi időben, és eljött az a pont, amikor meg kellett hoznom bizonyos döntéseket a saját életemre vonatkozóan. Ez a lépés nem csak az én elhatározásom eredménye, de egy dolog biztos: hatalmas viharok dúltak, és úgy tűnik, még nagyobbak lesznek ebben a mi kis szakmánkban. Szeretném gyorsan leszögezni, hogy ennek semmi köze a politikához – ez pusztán a gyarló emberi minőség lenyomata.

– írta a színész.

Hozzátette: „ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan külföldre utazom az Operettszínház társulatával. Európa számos nagyvárosában fogjuk színpadra állítani A Notre Dame-i toronyőr című előadást. Őszintén remélem, hogy sikerül valami igazán értékeset átadnunk magunkból a határokon túl is, méltón ahhoz a tehetséghez, ami ebben a kis országban rejlik. Váltásokban fogunk hazautazni, de hogy ez a gyakorlatban miként lesz lebonyolítva, arról egyelőre én sem tudok részleteket mondani”

Sándorról legutóbb akkor cikkeztek sokat, amikor 2024-ben az Operettszínház kirúgta „a színház falain belül tett megnyilvánulásainak tartalma és hangneme miatt.” Sándor távozása miatt a nézők petíciót indítottak, az intézmény pedig később visszavette a színészt, sőt, a Blikk arról írt, hogy nagyon előnyös szerződéssel vették vissza: 2025 első negyedévében 10 millió forintot fizetett neki a színház. A színész korábban a Győri Nemzeti Színházban okozott riadalmat, amikor 2015-ben a Jézus Krisztus Szupersztár előadása közben Júdás szerepében véletlenül kis híján felakasztotta magát a színpadon.