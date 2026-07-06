Pottyondy Edina: Az a Fidesz kiált önkényt, aminek a vezére úgy rendelte vissza megválasztott képviselőket, mint az IKEA a balesetveszélyes szekrényét

Szórakoztató, hogy az a Fidesz kiált önkényt a képviselői ciklusok korlátozása miatt, aminek a vezére a választási vereség után úgy rendelte vissza a 2,4 millió Fidesz-szavazó által megválasztott képviselőket, mint az IKEA a balesetveszélyes szekrényét az üzletek polcairól

– írja legújabb posztjában Pottyondy Edina az országgyűlési képviselői mandátumkorlát maximalizálásáról szóló javaslat kapcsán. Ennek értelmében legfeljebb 12 évig lehetne valaki parlamenti képviselő, és mivel visszamenőleges hatályú lenne a korlátozás, ennek értelmében a jelenlegi Fidesz-frakció felét érintené az intézkedés.

Pottyondy szerint ez egy jó lépés egy jó irányba, ám amellett nem tud elmenni szó nélkül, hogy a Fidesz-frakció kikelt az alkotmánymódosítás ellen – Gulyás Gergely egyenesen a jogállam végének nevezte azt.

Pedig az exnemzetvezető kivágott egy halom megválasztott képviselőt a parlamentből. Hogy a helyükre berakja Pócs Jánost, akiből nem kértek a körzetében. Meg Vitályos Esztert, akit szintén nem választottak meg. Meg Németh Balázst, akit szintén nem. Meg Radics Bélát. Meg a megafonos gyökeret a lista 218. helyéről. Milyen elképesztő hatalom van annak az embernek a kezében, aki rá tud kényszeríteni 23 parlamenti képviselőt, hogy eldobják azt a kiváltságot, azt a megtiszteltetést, azt az egzisztenciát, amit a parlamenti képviselőség jelent? Amit Orbán a képviselőivel művelt, önmagában is elégséges indok arra, hogy miért kell korlátozni a politikai arisztokrácia túlhatalmát. A népakaratot semmibe veszi a politikai polip, még egy olyan alapvető kérdésben is, hogy az emberek kit választottak meg képviselőnek. Ma az exminiszterelnök szava erősebb, mint 2,4 millió Fidesz-szavazó döntése.

– írta.

A mandátumkorlátozásról itt írtunk bővebben: