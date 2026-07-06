muzsikataylor swiftpaul mccartneybeatles
Kultúra

Paul McCartney 62 év után először adta elő ezt a Beatles-dalt Taylor Swift esküvőjén

Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 06. 10:32
Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ez volt a gombahajúak első toplistás slágere az Egyesült Államokban, legutóbb is épp New Yorkban hangzott el.

Nemcsak bulvár, de Beatles-szempontból is jelentős esemény volt Taylor Swift és Travis Kelce múlt pénteki esküvője: egy olyan Beatles-szám is elhangzott Paul McCartney előadásában, amelyre 1964 óta nem volt példa.

A People értesülései szerint a lagzin McCartney elénekelte az I Want to Hold Your Hand című Beatles-slágert, a zenekar első, az Egyesült Államokban is toplistás slágerét, amely 1962-ben jelent meg. A dalt utoljára 1964 decemberében adta elő a Beatles élőben – ráadásul épp New Yorkban, aho Swifték esküvője is volt – McCartney azóta nem lépett fel vele. A nevét nem vállaló informátor szerint a ceremónia után Swift édesanyja mindenkit áthívott egy másik helyiségbe, ahol már állt a színpad, ott lépett fel McCartney és Stevie Nicks (Fleetwood Mac) is.

A popsztárt és a sportolót egyébként Adam Sandler adta össze, az esküvőn fél Hollywood ott volt:

Kapcsolódó
Adam Sandler adta össze Taylor Swiftet és Travis Kelce-t
Fél Hollywood ott volt a Madison Square Gardenben tartott rendezvényen.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A volt szocialista alpolgármester elmesélte, hogy működtették a korrupciós hálót az óbudai Fidesszel
„Itt kezdtem, itt fejeztem be” – Neymar bejelentette a visszavonulását
Anglia fantasztikus meccsen nyert, kiverte az eddig gólt sem kapó Mexikót
Haaland kivégezte Brazíliát, Norvégia negyeddöntős a vébén
Nyomoznak a debreceni Semcorp környezetkárosítási ügyeiben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik