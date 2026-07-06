Paul McCartney 62 év után először adta elő ezt a Beatles-dalt Taylor Swift esküvőjén

Nemcsak bulvár, de Beatles-szempontból is jelentős esemény volt Taylor Swift és Travis Kelce múlt pénteki esküvője: egy olyan Beatles-szám is elhangzott Paul McCartney előadásában, amelyre 1964 óta nem volt példa.

A People értesülései szerint a lagzin McCartney elénekelte az I Want to Hold Your Hand című Beatles-slágert, a zenekar első, az Egyesült Államokban is toplistás slágerét, amely 1962-ben jelent meg. A dalt utoljára 1964 decemberében adta elő a Beatles élőben – ráadásul épp New Yorkban, aho Swifték esküvője is volt – McCartney azóta nem lépett fel vele. A nevét nem vállaló informátor szerint a ceremónia után Swift édesanyja mindenkit áthívott egy másik helyiségbe, ahol már állt a színpad, ott lépett fel McCartney és Stevie Nicks (Fleetwood Mac) is.

A popsztárt és a sportolót egyébként Adam Sandler adta össze, az esküvőn fél Hollywood ott volt: