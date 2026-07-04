Adam Sandler adta össze Taylor Swiftet és Travis Kelce-t

Pénteken tartották Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét New Yorkban, a Madison Square Gardenben, ahol a BBC szerint fél Hollywood képviseltette magát – pap vagy anyakönyvvezető viszont nem, a szertartást ugyanis Adam Sandler vezette.

A brit lap Swift sajtósától szerzett minderről tudomást, aki mindezek mellett elmondta azt is, hogy mind az énekesnő, mind az amerikaifutball-játékos Christian Dior ruhát viselt az eseményen, ahol nem voltak koszorúslányok. Swift tanúja az öccse, Austin Swift volt, és Kelce is a saját testvérét kérte fel a feladatra, Jason Kelce-t.

A rendezvény miatt lezárták Manhattan egyik legforgalmasabb utcáját, a közelben készült képeken viszont lehet látni, hogy sztárok tucatjai érkeztek az esküvőre, köztük a teljesség igénye nélkül Hugh Grant, Jason Sudeikis, Gigi Hadid, Ethan Hawke vagy épp Benson Boone.