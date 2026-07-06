Kis-Duna, nagy bulik – nyári szabadtéri (fesztivál)hangulat a főváros kapujában

Vendégül látjuk a Világot

Augusztusban a térség ikonikus eseménye a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál tölti meg élettel Szigetszentmiklós, Tököl és Ráckeve utcáit. Augusztus 16-20. között Grúzia, Görögország, Chile valamint Szlovákia néptáncosai, zenészei költöznek a városokba és látványos viseleteikkel és fergeteges táncpanoráma előadásaikkal varázsolják el a közönséget. A napközbeni gyermekprogramok, hagyományőrző játszóházak és a külföldi vendégországok fellépői által vezetett táncházi foglalkozások az egész család számára tartalmas kikapcsolódást kínálnak.

Amikor a Duna lampionba öltözik – Kis-Duna Vízi Fesztivál

A ráckevei Kis-Duna Vízi Fesztiválon augusztus 15-20. között esténként koncertek, nívós táncbemutatók, színházi-, és operettelőadások zajlanak az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. A programsorozat egyik fénypontja a lampionos csónakfelvonulás, ahol feldíszített, kivilágított csónakok, kajakok és egyedi készítésű vízi járművek úsznak a Dunán a Savoyai-kastélytól a Szegedi Kis István sétányig. A sötétben úszó fényáradat és az azt követő vízparti utcabál garantáltan felejthetetlen, romantikus hangulatot teremt.

Mozi a csillagos ég alatt: Kertmozi-körút a Ráckevei-Duna mentén

Pokrócok, kényelmes nyugágyak, jéghideg fröccsök és pattogatott kukorica mellett, a szabad ég alatt élvezheted a legjobb történeteket a nosztalgikus klasszikusoktól kezdve a legfrissebb premierfilmekig és családi animációkig.

A KÖZÖSStÉG Kertmoziban Ráckeve központjának egyik ódon udvarán általában havi vagy kétheti ütemezésben, péntek vagy szombat esténként vetítenek filmeket és helyi kötődésű alkotásokat.

A PikNik mozi is rendszeres „vendég” a környéken, az ingyenes, utazó óriásvászon folyamatosan vándorol a Csepel-sziget és a dél-pesti régió pontjai között.

A környék teljes programkínálatát itt találod.

www.kisdunamente.hu