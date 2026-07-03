Az Iparművészeti Múzeum munkatársai szerint a főigazgató hamis képet festett a sajtónak a belső ülésükről

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója, Cselovszki Zoltán a napokban interjút adott az Indexnek. Ebben többek közt beszél a hozzájuk beérkező miniszteri kérésekről az előző kormány alatt, hogy hogyan vittek el politikusok műtárgyakat a múzeum kollekciójából, valamint az intézmény belső működéséről is.

Cselovszki beszámolója azt a benyomást keltette, hogy közte és a múzeum munkatársai közt egyetértés van az intézmény működését érintő kérdésekben, így az ezeket tárgyaló állománygyűlés is eredményesen zajlott.

A belső problémák és a szakszervezet által hozzá benyújtott 29 kérdés megvitatása kapcsán Cselovszki így fogalmazott:

Hétfőn leültünk a kollégákkal, és átbeszéltük ezt. Szerintük is ez a fő probléma, és szerintem is. Viszont itt a nagy lehetőség, hogy ezt kijavítsuk: közösen elhatároztuk, mit kell tennünk.

Az interjú nyomán most az Iparművészeti Múzeum munkatársai és szakszervezete nyílt levelet írtak az Indexnek, melyet a lap változtatás nélkül közölt – ez pedig merőben más képet fest a főigazgató és a kollégák közti viszonyról.

Ebben azt írják, hogy a belső problémákat megvitató ülésen

nem született meg olyan összhang vezető és beosztottak között, mint amit az interjú sugall.

Más élményekkel távoztak az ülésről

A laphoz eljuttatott levél szerint a szóban forgó állománygyűlésről kifejezetten a főigazgató kérésére zárták ki az újságírókat.

A múzeumi dolgozók nagy csoportjának, a szakalkalmazottak többségének véleményét képviselve jelezzük, hogy egészen eltérő módon ítéljük meg ennek a gyűlésnek a hangulatát és kimenetelét

– fogalmaznak, hozzátéve, hogy az ülésen kifejezetten feszült hangulat uralkodott, és a kollégák nem távoztak jó szájízzel. Hozzátették: változást szeretnének a múzeum eddigi hányattatott sorsa után, viszont erre a múzeum élén 2014 óta levő Cselovszkival nem látnak esélyt.

Az interjúra nagyon nehéz tényszerű adatokkal, dokumentumokkal reagálnunk, hiszen azt a vele készült interjúban Cselovszki Zoltán is elismeri, hogy baj van múzeumunkban az információ áramlásával, az alkalmazottak hivatalos tájékoztatásával, bevonásával a döntések, tervek előkészítésébe stb. Ezért is nézünk nagyon nagy várakozással a minisztériumi vizsgálat elé, amelyet legjobb tudásunk szerint igyekezni fogunk segíteni

– jelentik ki a levélben.

Az Iparművészeti Múzeumot egyébként a Múzeumok Éjszakáján nyitották meg ismét a közönség és az újságírók előtt – erről született cikkünk alább olvasható: