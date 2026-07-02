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Kultúra

Nagy Ervin: Visszakerül a múzeumba, ami oda való

Szajki Bálint / 24.hu
Nagy Ervin
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 02. 10:34
Szajki Bálint / 24.hu
Nagy Ervin

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a napokban bejelentette: kezdeményezte azoknak az antik bútoroknak a visszaszállítását az Iparművészeti Múzeumba, amiket még elődje, Závogyán Magdolna hozatott a Kulturális Államtitkárságra.

Az államtitkár most hivatalos Facebook-profilján osztotta meg, hogy a Szépművészeti Múzeumból korábban kölcsönzött festményeket is visszaszállították az eredeti helyükre.

A Szépművészeti Múzeum képeit a mai napon elszállították. Visszakerül a múzeumba, ami oda való!

– áll a bejegyzésben.

Azonban nem Nagy Ervin az első, aki műtárgyakat küldött vissza a Szépművészetibe: korábban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kérte a minisztériumában lévő, a múzeumból kölcsönzött festmények visszaszállítását.

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