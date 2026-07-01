Kanada is indulhat az Eurovízión

Kanada is indulhat a következő Eurovíziós Dalfesztiválon, amelyet jövőre az idei győztes miatt Bulgáriában rendeznek.

A verseny hivatalos honlapja szerint a Canadian Broadcasting Corporation az Eurovíziós Dalfesztivált szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) teljes jogú tagjává vált a június 25-én, csütörtökön, Prágában tartott 96. közgyűlésen történt szavazás eredményeként. A CBC 1950 óta pártoló tagja volt a szervezetnek, azzal, hogy teljes jogú taggá vált, elnyerte a jogot, hogy indulhasson a megmérettetéseken.

Utoljára több mint tíz éve, 2015-ben történt meg, hogy új versenyző jelent meg az Eurovízión: ekkor debütált Ausztrália a versenyen.

A Variety szerint Mark Carney kanadai miniszterelnök már a 2025-ös költségvetésbe is szándékozott belevenni az erre szánt források elkülönítését. Kanadában egyébként rendkívüli népszerűségnek örvend a verseny: az idei bécsi versenyen benne voltak az Európán kívülről érkező szavazatok top hármas listájában, és a döntőre eladott jegyeket is ők vették a legnagyobb számban a kontinensen kívül. És, bár Kanada még hivatalosan nem indult soha a versenyen, egy kanadai már győzött: Céline Dion 1988-ban nyerte meg a versenyt, ám akkor Svájc színeiben indult.

Emiatt a dal miatt rendezheti jövőre Bulgária a versenyt: