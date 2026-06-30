Cikkcakkosra vágott körmökkel készül a legkülönlegesebb japán textil

Japán tele van a nyugati világ számára sokszor érthetetlen szokásokkal, gépekkel és történetekkel: a korábbi fővárosok egyike, Nara egy központi parkjában például ezerkétszáznál is több őzzel találkozhatunk, de emberek helyett robotdinoszaurusz-személyzettel működő szállodákkal, illetve főként macskák és nyulak által lakott szigetekkel sem állnak rosszul.

A japánoknak persze nemcsak a természettel, illetve a modern technológiákkal való viszonya rendkívüli, hanem az ősi szokásokat és gyártási eljárásokat is életben tartják: szuper példa erre a másfél milliós Siga prefektúrában legalább egy évezrede létező textilszövési technika, amelyhez nélkülözhetetlenek

a cikkcakkosra vágott körmök,

hiszen a sokszor egyszerűen csak körömkaparásként emlegetett folyamatban a nők fésűként használják azokat a minél sűrűbb anyag létrehozása érdekében.

Az összes fontos lépést egy nemrég megjelent háromperces videó mutatja be: