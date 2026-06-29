Fatboy Slim a rehab után rettegett attól, hogy józanul kell DJ-znie

Quentin Leo Cook, művésznevén Fatboy Slim a Radio 4-nak beszélt arról, hogyan sikerült kijönnie egyre súlyosbodó alkoholbetegségéből.

A brit zenész és DJ azt mondta, akkor szánta rá magát arra, hogy szembenézzen a problémájával, amikor akkori felesége közölte vele: elhagyja, ha nem hagy fel az ivással.

Ez volt az a pillanat, amikor felébredtem. Korábban rengetegen kiabáltak velem emiatt, de végül egy nagyon halkan elmondott mondat volt az, ami igazán eljutott hozzám. A függőség egy rendkívül különös betegség – olyan, mint egy élősködő, amely a saját fennmaradását védi. Tudja, hogy ha leszoksz, nem marad többé helye, ahol élhetne, ezért mindent megtesz, hogy a markában tartson

– mondta a Guardian beszámolója szerint a Desert Island Discs című műsorban, hozzátéve, hogy az utolsó évében már nem is érezte. Végül 2009-ben csekkolt be egy rehabilitációs intézménybe, és lassan már 15 éve teljesen tiszta. A leszokást élete legnehezebb szakaszának nevezte, de úgy gondolja, a rehab nélkül képtelen lett volna végigcsinálni.

Visszatérése után időbe telt, mire enyhült a szorongása attól, hogy józanul kell színpadra lépni.

Az első öt fellépésen annyira megbénított a félelem, és annyira feszült voltam, hogy sem táncolni nem tudtam, sem élvezni az egészet. Folyton azon járt az eszem: »Mit is csinálsz tulajdonképpen? Miért pont ezt a számot teszed fel most? És vajon miért reagálnának rá?«

Elmondása szerint egy „csodálatos este Japánban” segített neki legyőzni a félelmeit, mert a közönség „egyszerűen csak hihetetlenül lelkes volt”. Ekkor döbbent rá, hogy az ő feladata valójában az, hogy örömet szerezzen a közönségnek. „Onnantól kezdve minden a helyére került” – mondta.