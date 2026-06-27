Kultúra

„Egy bogarat meg tudtam volna ölelni” – az idei Fishingről nézve a mocskosfidesz-nyár csak egy rossz álom

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
admin Adrián Zoltán
2026. 06. 27. 19:59
Adrián Zoltán / 24.hu

„Egy bogarat meg tudtam volna ölelni” – az idei Fishingről nézve a mocskosfidesz-nyár csak egy rossz álom

admin Varga Zsuzsa
admin Adrián Zoltán
2026. 06. 27. 19:59
Tavaly ilyenkor az orfűi tavak mellett is borúsabb volt a hangulat: miután a dograzziák fenyegetése kellőképpen felborzolta a kedélyeket a Pécs melletti fesztiválon, a Fishing on Orfűn kezdődött az egész 2025-ös nyarat meghatározó koncerttrend: a „mocskos fideszezés”. Idén is Orfű indította a fesztiválszezont, az első három nap alapján pedig elmondhatjuk: nemcsak hogy szelídültek az indulatok, de nagyjából teljesen kivonult a politika koncertekről. Vagyis helyrezökkent a világ. Ráadásul visszatért a HS7, a 30Y és a Kispál is. Fesztiválriport.

Onnan tudod, hogy a Fishingen vagy, hogy hajnali egykor az Elefánt-koncert harmadik sorában, a vad pogótól alig pár méterre megkínálnak mogyoróval. (Sózatlan, hogy ne legyen túl szomjas tőle az ember, magyarázza a kínáló.) Lehetne egy közepesen jól hangzó, üres marketingmondat is, hogy ez „az ország legbarátságosabb fesztiválja”, csak itt éppenséggel pont igaz: azt jelenti, hogy ebben a Mecsek dombjai között megbújó, magyar alter hangszerelésű kis utópiában ilyenkor négy-öt napig valahogy mindenki kedves egymással.

Adrián Zoltán / 24.hu
Adrián Zoltán / 24.hu

Kedvesek a fesztiválozók között elvegyülő zenészek, kedvesek a szekusok (!), kedvesek a ránézésre körülbelül húszezer fokban dolgozó gyrososok, kedvesek a melléd huppanó idegenek – itt ugyanis mindig melléd huppan valaki, ha leülsz, s általában még azt is megkérdezik, hogy mi újság és iszol-e eleget (utóbbi kérdés jelentése napszakonként változik). És kedvesek az Elefánt harmadik sorában álldogálók, akik, ha hirtelen felindulásból rajtuk keresztül indulsz a pogó felé, nem melegebb éghajlatokra küldenek, hanem megkínálnak mogyoróval.

Visszanézve már-már szürreális, hogy tavaly épp ebben a családias légkörben kezdte az úri közönség minden adandó csendbe beleüvölteni, hogy „mocskos Fidesz”.

Valójában persze teljesen logikus, hogy itt kezdődött az előző nyár nagy skandálós slágere, mert egyrészt minden évben a Fishing on Orfű a szezon első nagyszabású fesztiválja, másrészt tavaly épp a rendezvény előtt lépett életbe az új drogtörvény, melynek apropóján előre drograzziák meg rendőri akciók ígéretével nyomasztották a fesztiválozókat (úgy, hogy a Fishingen egyébként soha nem volt semmilyen kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos ügye a rendőrségnek).

Meg hát ugye tavaly ilyenkor finoman szólva is feszült volt a közhangulat. Mi maradt ebből idénre, és ami ennél sokkal fontosabb, mitől lesz kedve valakinek bogarakat ölelgetni?

28 fotó

Kormányinfós felütés

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül, hogy

  • mit skandálnak idén a fishingesek, ha skandálnak egyáltalán,
  • mit nem játszott el Gege,
  • hova vezethető vissza Pajor Tamás szerint Beton Hofi sikere,
  • milyen volt a Kispál és a Borz 2016 óta első hivatalos fishinges fellépése,
  • és hogy milyen az ország legbarátságosabb fesztiválja egymondatba sűrítve.
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Kultúra
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