Kultúra
Mikulás a tóparton, tánc a kánikulában – képeken a Fishing on Orfű
Adrián Zoltán / 24.hu
Adrián Zoltán / 24.hu
Mikulás a tóparton, tánc a kánikulában – képeken a Fishing on Orfű
Tizennyolcadik alkalommal változott az Orfűi-tavak környéke idilli fesztiválhelyszínné, szerdán elstartolt ugyanis a Fishing on Orfű. A megnyitón Lovasi András vándordíjat csinált a Kossuth-díjából, tíz év után először volt hallható a fesztiválon a Kispál és a Borz, a látogatók pedig a lehető legkreatívabb módon küzdenek a hőséggel. Galériánk a fesztiválról.
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