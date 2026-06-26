Kultúra

Mikulás a tóparton, tánc a kánikulában – képeken a Fishing on Orfű

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Adrián Zoltán
2026. 06. 26. 15:39
Adrián Zoltán / 24.hu

Mikulás a tóparton, tánc a kánikulában – képeken a Fishing on Orfű

admin Adrián Zoltán
2026. 06. 26. 15:39
Tizennyolcadik alkalommal változott az Orfűi-tavak környéke idilli fesztiválhelyszínné, szerdán elstartolt ugyanis a Fishing on Orfű. A megnyitón Lovasi András vándordíjat csinált a Kossuth-díjából, tíz év után először volt hallható a fesztiválon a Kispál és a Borz, a látogatók pedig a lehető legkreatívabb módon küzdenek a hőséggel. Galériánk a fesztiválról.
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Kultúra
muzsikafishing on orfűfesztivál
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