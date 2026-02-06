Kultúra

„Ha film, ha magyar, ha súlyos, akkor Tarr Bélához kell fordulni” – képeken a rendező búcsúztatása

2026. 02. 06. 17:17
Pénteken eltemették Tarr Bélát a Fiumei úti temetőben. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező búcsúztatásán több százan vettek részt, beszédet mondott többek közt Karácsony Gergely, Olasz Renátó, Szinetár Miklós és Iványi Gábor is. A búcsúztatáson számos művész mellett ott volt az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László is, Tarr egyik fontos alkotótársa. Fotóriportereink képei a temetésről.
