A csokornyakkendős Bad Bunnytól a tollkosztümös Lady Gagáig – a Grammy-gála képekben

Sza a Luther című dallal Kendrick Lamarral elnyerte az év felvétele díjat.
admin Bényi Andrea
2026. 02. 02. 10:36
Hatvannyolcadik alkalommal adták át a legrangosabbnak számító zenei díjakat Los Angelesben. Kendrick Lamar rekordot döntött, Bad Bunny történelmet írt, de nemcsak az elismerésektől és Chapelle Roan mellbimbószettjétől volt hangos a gála: a vörösszőnyegen kitűzővel, a színpadról a köszönőbeszédekkel nyilvánították ki a sztárok, mit gondolnak Donald Trump bevándorláspolitikájáról. Fotókon az idei gála.
17 fotó
muzsikabad bunnybillie eilishgrammy
