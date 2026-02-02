Kultúra
A csokornyakkendős Bad Bunnytól a tollkosztümös Lady Gagáig – a Grammy-gála képekben
Allen J. Schaben / Los Angeles Times / Getty Images
Sza a Luther című dallal Kendrick Lamarral elnyerte az év felvétele díjat.
Allen J. Schaben / Los Angeles Times / Getty Images
Sza a Luther című dallal Kendrick Lamarral elnyerte az év felvétele díjat.
A csokornyakkendős Bad Bunnytól a tollkosztümös Lady Gagáig – a Grammy-gála képekben
Hatvannyolcadik alkalommal adták át a legrangosabbnak számító zenei díjakat Los Angelesben. Kendrick Lamar rekordot döntött, Bad Bunny történelmet írt, de nemcsak az elismerésektől és Chapelle Roan mellbimbószettjétől volt hangos a gála: a vörösszőnyegen kitűzővel, a színpadról a köszönőbeszédekkel nyilvánították ki a sztárok, mit gondolnak Donald Trump bevándorláspolitikájáról. Fotókon az idei gála.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!