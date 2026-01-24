Kultúra

„József Attila élete boldogtalan volt, de az utóélete boldog”

József Attila
admin Kránicz Bence
2026. 01. 24. 14:02
Mi vezetett odáig, hogy az életében nem kiemelkedően népszerű József Attila halála után az ország rajongott költője lett? Hogyan alakult József Attila ismertsége az életében és verseinek utóélete a halálában? Hogyan ismerjük ma József Attilát, és miért ismerjük félre? Cikksorozatunk, Az értelemig és tovább befejező része.

József Attila tizenhét éves korában, gimnazistaként jelentette meg első verseskötetét, a Szépség koldusát. Ahogy az a hasonló könyvek esetében szokásos volt, előfizetőket gyűjtött a kiadás költségeinek részleges fedezéséhez. Szegeden, Juhász Gyula irodalmi köreiben és Budapesten, a nővére ismerősei között is talált előfizetőket, de a legtöbben Makón, a gimnáziumban rendeltek a tehetséges, fiatal költő művéből.

Csak Makón, ebben a dél-alföldi kisvárosban többen fizettek elő József Attila első kötetére, mint amennyi példány az utolsó könyvéből, a Nagyon fájból egyáltalán elkelt országszerte. Ez a tény mutatja, hogy József Attila életében nem tartozott kora legelismertebb és legnépszerűbb költői közé. Halálában ez azonnal megváltozott.

A cikk tartalmából

A cikkből többek között kiderül:

  • mi volt József Attila hitvallása?
  • miért baj, hogy jobban ismerjük az életrajzát, mint a verseit?
  • hogy vált az életmű pszichológiai és politikai megközelítése uralkodóvá?
  • tényleg nem lehet folytatni az általa megkezdett költői utat?
  • akkor mi a helyzet a későbbi költőkkel, akiknek a nagy előd árnyékában kellett saját hangjukat megtalálniuk?
Kultúra
bookcseke ákosjózsef attilajózsef attila-sorozat
