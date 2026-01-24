„József Attila élete boldogtalan volt, de az utóélete boldog”

József Attila tizenhét éves korában, gimnazistaként jelentette meg első verseskötetét, a Szépség koldusát. Ahogy az a hasonló könyvek esetében szokásos volt, előfizetőket gyűjtött a kiadás költségeinek részleges fedezéséhez. Szegeden, Juhász Gyula irodalmi köreiben és Budapesten, a nővére ismerősei között is talált előfizetőket, de a legtöbben Makón, a gimnáziumban rendeltek a tehetséges, fiatal költő művéből.
Csak Makón, ebben a dél-alföldi kisvárosban többen fizettek elő József Attila első kötetére, mint amennyi példány az utolsó könyvéből, a Nagyon fájból egyáltalán elkelt országszerte. Ez a tény mutatja, hogy József Attila életében nem tartozott kora legelismertebb és legnépszerűbb költői közé. Halálában ez azonnal megváltozott.
A cikkből többek között kiderül:
- mi volt József Attila hitvallása?
- miért baj, hogy jobban ismerjük az életrajzát, mint a verseit?
- hogy vált az életmű pszichológiai és politikai megközelítése uralkodóvá?
- tényleg nem lehet folytatni az általa megkezdett költői utat?
- akkor mi a helyzet a későbbi költőkkel, akiknek a nagy előd árnyékában kellett saját hangjukat megtalálniuk?
Már előfizető vagyok, Belépek