„József Attila élete boldogtalan volt, de az utóélete boldog”

József Attila tizenhét éves korában, gimnazistaként jelentette meg első verseskötetét, a Szépség koldusát. Ahogy az a hasonló könyvek esetében szokásos volt, előfizetőket gyűjtött a kiadás költségeinek részleges fedezéséhez. Szegeden, Juhász Gyula irodalmi köreiben és Budapesten, a nővére ismerősei között is talált előfizetőket, de a legtöbben Makón, a gimnáziumban rendeltek a tehetséges, fiatal költő művéből.

Csak Makón, ebben a dél-alföldi kisvárosban többen fizettek elő József Attila első kötetére, mint amennyi példány az utolsó könyvéből, a Nagyon fájból egyáltalán elkelt országszerte. Ez a tény mutatja, hogy József Attila életében nem tartozott kora legelismertebb és legnépszerűbb költői közé. Halálában ez azonnal megváltozott.