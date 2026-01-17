jennifer lawrencequentin tarantinovolt egyszer egy hollywoodfilmtv
Jennifer Lawrence szerint azért nem játszott a legutóbbi Tarantino-filmben, mert azt mondták, nem elég szép

2026. 01. 17. 08:06
Jennifer Lawrence neve is felmerült Sharon Tate szerepére a Volt egyszer egy… Hollywood előkészítése közben, de a színésznő szerint az interneten elégedetlenkedő kritikusai elvették Quentin Tarantino kedvét attól, hogy rá ossza a szerepet. Az Oscar-díjas színésznő erről a héten adásba került Happy Sad Confused podcastban beszélt.

Lawrence azt mondta, már kétszer is beszélgetett lehetséges szerepekről Tarantinóval. Előbb az Aljas nyolcas női főszerepét ajánlotta fel neki a rendező, amit végül Jennifer Jason Leigh játszott el.

Azt nem kellett volna visszautasítanom

– fogalmazott most Lawrence. Úgy folytatta, szóba került a neve Sharon Tate szerepére is a Volt egyszer egy… Hollywood forgatása előtt. Ki is szivárgott, hogy ő és Margot Robbie a legesélyesebbek, mire Lawrence szerint a közösségi médiában sokan azzal fejezték ki a nemtetszésüket Lawrence felkérése ellen, hogy „nem elég szép”. A Variety emlékeztet rá, hogy annak idején Sharon Tate húga, Debra is azt nyilatkozta, Lawrence „nem elég csinos” a szerephez.

Tarantino máshogy emlékszik

Tarantino korábban arról beszélt, Lawrence-szel a Manson-banda egyik tagja, Squeaky szerepéről beszélgettek, de nem mindenben egyeztek az elképzeléseik (azt a szerepet végül Dakota Fanning kapta).

Jennifer Lawrence mostanában a Dögölj meg, szerelmem című filmje bemutatása miatt adja sorban az interjúkat, amiben éppen egy olyan nőt játszik, aki gyereke születése után súlyos depresszióba esik. Részben azért, mert úgy érzi, már „nem elég szép”.

