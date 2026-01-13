Krasznahorkai előtt ötven évvel akár Juhász Ferenc, Weöres Sándor, vagy Illyés Gyula is kaphatta volna az irodalmi Nobelt

A Nobel-díjakat, így az irodalmi Nobelt is odaítélő Svéd Akadémia jegyzőkönyvei, jelölésekkel kapcsolatos levelei, illetve egyéb dokumentumai minden esetben ötven évig titkosak, így idén az 1975-ös anyagok váltak szabadon kutathatóvá és lapozhatóvá.

Az ennek köszönhetően most nyilvánosságra kerülő írásokat az Index lapozta át, ami egyértelművé tette, hogy ötvenegy éve a száztizennégy jelölt között három magyar művészé is szerepelt.

Ez azt jelenti, hogy a Kertész Imrének 2002-ben, Krasznahorkai Lászlónak 2025-ben odaítélt díjat már

Juhász Ferenc ,

, Weöres Sándor ,

, vagy Illyés Gyula

is kaphatta volna.

Az elismerést végül az olasz Eugenio Montale kapta, de a szűkített jelöltlistán Saul Bellow, Doris Lessing, és Nadine Gordimer neve is szerepelt: ők 1976-ban, 2007-ben, illetve 1991-ben térhettek haza a díjjal.

Illyés és Weöres egyébként az 1965-ös listán is szerepelt, sőt, egy anekdota szerint 1981-ben a három legesélyesebb jelölt közt tartotta számon a Svéd Akadémia: