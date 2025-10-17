Meghalt a Csupasz pisztoly-filmek ikonikus tudósa, Ed Williams

98 éves korában meghalt Ed Williams, aki leginkább a Nagyon különleges ügyosztály című tévésorozatból és a Csupasz pisztoly-filmekből volt ismert, írja a New York Post.

Ezekben Ted Olson laboratóriumi tudóst alakította, aki jobbnál jobb kütyükkel látta el Leslie Nielsen Drebin hadnagyát.

Bár Williams kezdetben színdarabokban szerepelt, miután Los Angelesbe költözött, egy időre félretette színészi pályáját, és a Don Martin School of Radio and Television Arts and Sciences nevű iskolában rádiós és televíziós műsorkészítést tanított.

Miután 1961-ben a Los Angeles City College-hoz került, Williams ismét elkezdett szerepekre jelentkezni, és végül megkapta Ted Olson laboratóriumi tudós szerepét az 1982-es Nagyon különleges ügyosztály című tévésorozatban.

A színész később az egész Csupasz pisztoly-trilógiában szerepelt 1988-tól 1994-ig. De emlékezhetünk rá az 1991-es Örömapából is, ahol Steve Martin és Diane Keaton mellett alakított egy papot.