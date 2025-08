A Tapló télapótól a Fargóig – 70 éves Billy Bob Thornton, aki a baseball helyett Hollywoodot választotta

Hétfőn, augusztus 4-én ünnepli hetvenedik születésnapját Billy Bob Thornton, Hollywood egyik legérdekesebb arca, aki a középiskola után kis híján baseball-játékossá vált, egy sérülést követően azonban nem hajszolta többé a sportokat.

Az ezután rövid ideig aszfaltozásból élő, majd egy évig pszichológiát hallgató későbbi színész – akinek egyik legerősebb gyerekkori emléke, hogy az FBI betört a házukba – művészi pályáját dobosként és énekesként kezdte, a filmiparba pedig csak 1981-es, Los Angelesbe való költözése után tört be. Az azóta eltelt négy évtizedben filmek és sorozatok egész sorában csillogtatta meg sokoldalú tehetségét.

A színészként, forgatókönyvíróként, illetve rendezőként is jegyzett Pengeélen (1997) a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját hozta neki, a Fargo sorozatnak és a Góliátnak köszönhetően pedig két Golden Globe-ot is őriz otthon, a figyelmet azonban nem csak ezzel, hanem magánéletével is számtalanszor felhívta magára, hiszen a korábban jól fizető szerepek egész sorát visszadobó Thornton öt válása után most hatodik feleségével él, sokáig pedig Hollywood alfahímjeként emlegették.