Duna menti kalandok – Fedezd fel a Ráckevei Duna-ág és környékét!

Egyedülálló gyűjtemények nyomában

A szigetszentmiklósi Csepel Autógyár egykori területén található a Csepel Autó Gyártmánymúzeum, ahol az ipari örökség nyomait fedezhetjük fel. A gyár egykor a magyar járműgyártás büszkesége volt, és bár ma már ipari parkként üzemel, történeti kiállítása betekintést nyújt a hazai ipartörténet egyik legfontosabb fejezetébe. A Múzeum áprilistól október végéig, előzetes bejelentkezés alapján, élő tárlatvezetéssel, hétfőtől szombatig látogatható.

Szintén Szigetszentmiklóson található az ország egyik leggazdagabb gombfoci gyűjteménye, három különleges kollekcióval: a “Klasszikus korok”, a “Nemzetközi bajnokok” és a “Szigetszentmiklósi legendák” tárlataival.

A ráckevei Hajómalomba szintén érdemes gyermekkel is betérni, hiszen végigkövethető, hogyan lesz a búzaszemekből őrlemény. A malom háromféle lisztet őröl, melyből a látogatók vásárolhatnak is a molnártól. Szombatonként délelőtt sétahajójárat is indul innen, ahol a páratlan látvány idegenvezetéssel is kiegészíti a programot.

Vízparti tanösvények

A Ráckevei-Duna-ág és környékének igen gazdag természeti értékeit érdemes újból és újból felfedezni – ebben kiépített tanösvények is segítenek.

A Duna-ág több pontján lehet kajakot-kenut bérelni, de vezetett túrák segítségével is felfedezhetőek a Kis-Duna szigetei, öblei, lagúnái.

Állati kalandok

Kellemes környezetben állatsimogatóval, állatetetéssel, pónilovaglási-, és piknikezési lehetőséggel, játszótérrel várja látogatóit a szigethalmi Családi Vadaspark és Vadmentő Központ.

Magyarország legkisebb személyszállításra alkalmas kisvasútját is kipróbálhatják a vendégek külön díj ellenében. A vonatsín rendes vasúti sínből készült, ennek ténye, illetve a kisvasút méretei miatt hazánkban egyedülálló látványosság, és élmény!

A Csepel-sziget másik csücskében Szigetbecsén pedig a hazai háztáji és őshonos magyar fajoktól kezdve számos egzotikus állatfajjal is találkozhatunk. Hétvégenként a gyerekek számára ugrálóvárak, körhinta és egy kisvonat nyújthat felejthetetlen élményt. Emellett látványetetések és a nyári hónapokban vizes ugrálók is színesítik a kínálatot.

www.kisdunamente.hu