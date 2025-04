A sóbánya, ahol a borjúagyas desszert is finom, de a legjobb hozzávaló mégis az erdélyi vendégszeretet

Az étel sokkal nagyobb móka, ha megosztjuk

– nyers fordításban nagyjából ennyit jelent a székelyudvarhelyi Páva étterem bejárata felett olvasható angol felirat, amely akár jól hangzó, de üresen csengő hűtőmágnes-bölcsesség is lehetne, ám majdnem negyven kilométerrel odébb, és 120 méterrel a föld alatt bebizonyosodott, hogy minden betűjét komolyan gondolták.

Ahhoz, hogy megértsük, mi is történt egészen pontosan a parajdi sóbányában március utolsó hétvégéjén, igenis fontos, hogy a Páváig nyúljunk vissza. Annak tulajdonosa ugyanis az az ember, aki kitalálta, hogy Michelin-csillagos ételeket szolgáljanak fel egy sóbányában, de azt is, hogy a Gyimesi Skanzenben bizonyítsa be: Erdély a Michelin-csillagos nagymamák földje. Trucza Adorján a Pávával indított, majd létrehozta a Taste of Transylvania nevű rendezvénysorozatot, vagy ahogyan ő inkább szereti nevezni, mozgalmat, amely néhány év alatt egészen hangsúlyos erdélyi gasztrokulturális megmozdulássá nőtte ki magát. Az idei parajdi esemény is a Taste of Transylvania zászlaja alatt valósult meg, mondhatni visszatért oda, ahol az ihlet megszületett. 2022-ben ugyanitt szervezték meg a budapesti Salt és a Páva közös vacsoráját egyedülálló koncepció szerint: egy maroknyi embernek szolgáltak fel tízfogásos Michelin-csillagos vacsorát egy olyan helyen, ahol viszonylag ritkán szoktak Michelin-séfek marcipánpityókát készíteni.

A sóbányában nekifogtam főzni a Salttal, és ezek az ismert bukaresti séfek, mint Alex Petricean (a Noua séfje, akit Románia egyik legjobbjaként tartanak számon, az idei eseményen is jelen volt – a szerk.) vendégként ellátogattak ide. Akkor láttam meg, hogy itt nincsen olyan fórum, ahol ezek a romániai, erdélyi és magyar séfek, vendéglátósok, vendéglátós tulajdonosok, befektetők tudnának találkozni egymással

– mesélt a bányában Trucza a mozgalom eredőjéről és célkitűzéseiről. A Taste of Transylvania, mint brand ekkor még nem létezett, az alapjai azonban már megvoltak, a zajos sikert arató bányai vacsora pedig végleg elindított valamit. Ezt követően jött az ötlet, hogy egy ugyancsak nem mindennapi, de annál autentikusabb helyszínen, a Gyimesi Skanzenben csináljanak egy hasonló rendezvényt, ahol a Michelin-csillagos séfek és a házi recept alapján főző nagymamák ugyanúgy megfértek egymás mellett – ez volt a Taste of Transylvania első rendezvénye (gyimesi riportunk itt olvasható).

A fesztivál, vagy ahogy Trucza nevezi, az „örömfőzde” azóta évről évre visszatér, idén szeptemberben lesz a következő, azonban tovább növelve a tétet: az immár megszokott program mellé Truczáék kéthetes gasztrotábort is szeretnének megvalósítani, ahol a gyógynövény-gyűjtéstől a kecskefejésen át a gyimesi sajtkészítésig mindent meg szeretnének mutatni. De emellé egy másik újdonság is bemutatkozott idén: a Taste of Transylvania Undergound visszanyúlt a gyökerekhez, és immár nem csak pár tucat vendég számára alakult át a sóbánya étteremmé, hanem mindenki előtt megnyitotta kapuit.

Egy hegy gyomra, amelyben megférnek a Michelin-csillagok és Németh Szilárd