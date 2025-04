Elég-e egy jó sorozathoz Colin Firth és Nagy-Britannia történetének legsúlyosabb terrorcselekménye?

Harminchét éve robbant fel a Pan Am légitársaság egyik transzatlanti járata egy Lockerbie nevű skót kisváros felett, de a brit kriminalisztika történetének legsúlyosabb terrorcselekményét illetően máig nem született megnyugtató magyarázat. Egy pár dokumentumfilm azért már igen, idén pedig rögtön két sorozatfeldolgozást is bemutatnak: a SkyShowtime-on már meg is jelent a Lockerbie: Az igazság nyomában, ebben a zaklatott Colin Firth ered az elkövetők nyomába, nemsokára pedig a BBC és a Netflix koprodukciójában is érkezik egy változat, ami meg a skót és amerikai hatóságok nyomozására koncentrál majd.

A Sky verziójában az az érdekesség, hogy nem a hivatalos nyomozás és tárgyalássorozat narratíváját követi, hanem az egyik áldozat édesapja, Dr. Jim Swire könyvét dolgozza fel. És Dr. Jim Swire nagyon mást gondol arról, hogy mi történt 1988. december 22-én, mint a skót vagy amerikai hatóságok.

A karácsony előtti járat Frankfurtból indult Amerikába, egy londoni megállóval. Dr. Swire lánya, Flora is aközött a 243 utas között volt, akik a 16 fős személyzet kíséretében a Heathrow reptéren szálltak fel a gépre – New Yorkba indult, hogy az ünnepeket amerikai barátjával töltse. 38 perccel a felszállás után, valahol Skócia felett a gépen bomba robbant. A fedélzeten tartózkodók azonnal meghaltak, a gép roncsait 130 km hosszan szórta szét a szél, egy több mint 2000 négyzetkilométeres területen landoltak. Legnagyobb részük egy Lockerbie nevű kisvárosban, ahol további 11 ember életét vesztette.

Az égből potyogó testrészek, száz méterre felcsapó lángnyelvek, hatalmas, füstölgő kráter, ahol pár perce még bájos kertesházak álltak – a Lockerbie első blikkre szinte horrorként indít, aztán veszett mókus módjára kezd ugrálni a műfajok között: hol thriller, hol krimi, hol tárgyalótermi vagy családi dráma. Leginkább azonban egy kimerítő prezentáció egy bonyolult, földrészeken átívelő, politikailag agyonterhelt nyomozásról.